"Vingadores: Ultimato" bate recorde de bilheteira

Vendas totais no fim de semana de estreia chegaram a 1,2 mil milhões de dólares.

O filme "Vingadores: Ultimato" estabeleceu um novo recorde de receita de bilheteira no primeiro fim de semana de exibição com vendas de 1,2 mil milhões de dólares, de acordo com dados divulgados pela Disney. Desta forma, foi multiplicada por dois a receita encaixada no primeiro fim de semana de exibição do episódio anterior desta saga, "Vingadores: Guerra Infinita", cujo resultado atingira, há cerca de um ano, os 640 milhões de dólares.



Nos Estados Unidos e no Canadá, a receita alcançada situou-se nos 350 milhões de dólares, superando o anterior registo máximo (257,7 milhões de dólares) que também já pertencia a um filme da saga, no caso "Vingadores: Guerra Infinita". Além disso, ainda segundo as informações da Disney, máximos de bilheteira foram ainda obtidos pela película no fim de semana em França, no Brasil, na China e em outras quatro dezenas de mercados à escala planetária.

O filme, o mais recente capítulo de uma história que soma 22 episódios desde 2007, conta com as interpretações de Robert Downey Jr, Chris Evans, Scarlet Johansson, Bradley Cooper, Gwyneth Paltrow, Don Cheadle, Brie Larson, Mark Ruffalo, Karen Gillan, Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Jon Favreau, Josh Brolin ou Paul Rudd. Veja aqui o trailer.





