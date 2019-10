A filha mais velha de Felipe e Letizia de Espanha dirigiu-se ao povo das Astúrias falando de si e da sua família. E da missão como herdeira da Coroa.

Video. Princesa Leonor faz o seu primeiro discurso público, aos 13 anos

Aos 13 anos, a princesa Leonor das Astúrias, herdeira do trono espanhol, proferiu o seu primeiro discurso público, durante a cerimónia de entrega dos prémios em sua homenagem, em Oviedo, nas Astúrias.

Um momento muito aguardado pelos súbditos pois este evento marca o início de uma participação mais ativa da jovem na agenda da Casa Real.

Vídeo completo de las palabras de la Princesa de Asturias durante la ceremonia de los #PremiosPrincesadeAsturias 2019. pic.twitter.com/PVn5ztbM7W — Fundación Princesa (@fpa) October 18, 2019

Muito serena e com boa dicção, a filha mais velha dos reis de Espanha, Felipe e Letizia, começou, no passado sábado, por saudar suas “majestades”, os seus pais, e depois o povo das Astúrias realçando que aquele era “um dia muito importante” na sua vida.

Ao seu lado, estavam Felipe, Letizia, a sua irmã Infanta Sofia, e a avó, a rainha emérita Sofia.

Num discurso muito pessoal e que não durou mais de cinco minutos, a adolescente referiu-se até ao seu estatuto de herdeira ao trono.

Ao falar das Astúrias, Leonor sublinhou que esta "é também a terra que dá nome ao título que tenho como herdeira da Coroa, tal como o meu pai, o Rei, fez durante tantos anos".

E acrescentou: "E faço-o com responsabilidade, sinto-me muito honrada por isso. É um título que me compromete com a dedicação e o esforço para servir a Espanha e todos os espanhóis".

Homenagem à avó

A princesa sublinhou ainda que na sua "casa" as palavras "Espanha e Astúrias estão sempre unidas com a mesma força com que a história as uniu". "É assim que me sinto no meu coração", confessou.

"Astúrias é também a terra da minha mãe e eu tenho sangue de asturiana”, declarou a princesa Sofia.

“Queria agradecer também à minha avó, a rainha Sofia, ela sabe o quão importante é para mim, a sua presença nesta cerimónia”, disse Leonor que no próximo dia 31 celebrará os seus 14 anos de idade.

Leonor contou que desde pequena que acompanha a entrega daqueles prémios e “isso já é motivo suficiente para que hoje me sinta muito feliz”.

Nas vésperas da cerimónia de entrega dos Prémios Princesa das Astúrias, a família real reuniu-se com os vencedores de outros prémios entregues pela Fundação Princesa das Astúrias e passeou pela região.

Em 1981, também o seu pai, então com 14 anos, na altura príncipe Felipe proferiu o seu primeiro discurso na entrega dos prémios Prríncipe Felipe das Astúrias. Recorde as suas palavras.