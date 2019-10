video. Portugueses do desporto à música juntos em #alegria

A eterna voz dos Madredeus celebra 12 anos de carreira e juntou mais de 40 personalidades num videoclipe de celebração.

#alegria une nomes que vão da música ao desporto, passando pela política e pela televisão, para ilustrar este tema, que é um convite a que as pessoas se reúnam em torno de uma das mais importantes razões de viver: a alegria.

Ao todo, são mais de 40 as personalidades que Teresa Salgueiro, a ex-vocalista dos Madredeus, juntou num novo vídeo que ilustra um tema inédito, composto por si, para um poema de José Saramago.



Áurea, Camané, Carlão, César Mourão, Herman José, Jorge Palma, José Luís Peixoto, Jorge Palma, Júlio Isidro, Lídia Franco, Maria do Céu Guerra, Rosa Mota, Rui Tavares, Sérgio Godinho, Sónia Tavares e Tim são algumas das personalidades que surgem no vídeo a erguer um cartaz com a palavra #alegria.

Um sentimento que Teresa Salgueiro escolheu para celebrar os 12 anos da sua carreira a solo e uma necessidade para afirmar nos tempos que correm.