A cantora saltou para o colo de um fã que chamou ao palco e de repente, os dois caem de costas, para a zona exterior. Um acidente aparatoso. Veja como aconteceu.

Video. Lady Gaga sofre queda terrível em palco

A cantora estava ontem a dar um concerto em Las Vegas, com casa cheia, quando chama um fã ao palco. O homem sobe e entusiasmado pega-a ao colo. Ela coloca as pernas em volta do tronco dele e continua a cantar.

O fã dá pequenos saltos com Lady Gaga ao colo, sem se aperceberem que estão mesmo à beira do palco. De repente, num dos saltos os dois caem literalmente para fora do palco, de costas. Para aquela zona entre o palco e a plateia onde os seguranças costumam estar.

Segundo testemunhos de quem estava mesmo ali na zona, o fã acaba por cair em cima de Lady Gaga. A cantora fica assustada e os seguranças correm para a ajudar a levantar-se.

Lady Gaga volta a subir ao palco e continua o show.

O incidente é filmado por várias pessoas do público e já corre pelas redes sociais.

Lady Gaga não fez nenhum comentário sobre o caso, desconhecendo-se se terá ficado magoada com a queda.

Esta manhã, Lady Gaga colocou duas fotografias no instagram, uma a tomar um banho de gelo, com a legenda de que este é um ritual que faz a seguir aos concertos: um banho de gelo de cinco a 10 minutos, seguido de outra a um banho quente, de 20 minutos.

Um tratamento usado também pelos futebolistas a seguir aos jogos.

A cantora não faz referência nenhuma à queda.

Lady Gaga está atualmente com o seu espetáculo ‘Enigma’ na sala de concertos do famoso hotel Park MGM, em Las Vegas, do qual é a cantora residente até maio do próximo ano.