Em ‘A Tarde é Sua’, da TVI, de hoje, o pai, os quatro rapazes e uma menina emocionaram-se com a ajuda de três mil euros para recompor a vida.

Video. Fátima Lopes em lágrimas com uma doação a pai de cinco filhos com dificuldades

No programa de hoje de ‘A Tarde é Sua’, da TVI, um pai e cinco filhos contaram a apresentadora Fátima Lopes as dificuldades que passavam.

A meio da conversa a apresentadora anunciou que um espetador tinha ligado a oferecer três mil euros para ajudar aquele pai a recomeçar a vida com os cinco filhos, todos crianças. Os meninos ficam surpreendidos, mas calados.

Vitor, o pai começa a chorar e Fátima vai dizendo que sabe como ele cuida tão bem dos filhos e não deixa que lhes falte nada. “De certeza que falta-lhe a si muitas vezes, não é”? Em lágrimas o pai acena afirmativamente com a cabeça.

De repente repara que um dos rapazes está de cabeça para baixo a chorar. “Luís tu ficaste mudo, amor. Queres dizer alguma coisa a este senhor?” pergunta e começa a própria Fátima Lopes a ficar emocionada. Os restantes meninos ao verem o pai, o irmão a chorar começam também todos a chorar.

"Sair daqui com este valor é quase um milagre para estas pessoas", diz Fátima Lopes a chorar.

Fátima Lopes não contem as lágrimas e fala com a voz embargada. Para desanuviar o ambiente pergunta à família de que clube são. Do rival do dela. São do Benfica. Em video, o futebolista Samaris convida-os para irem assistir a um jogo ao estádio e conhecer o museu. E o clube, enviou diversos presentes para os meninos e para a Margarida.