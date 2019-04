Video. Este penálti é tão incrível que está a correr mundo

Se Maradona teve a mão de Deus a ajudá-lo, este miúdo mexicano, Diego Campillo também. Mesmo vendo a grande penalidade mal dá para acreditar como é que a bola acaba a entrar na baliza. Para ver e rever.

O fantástico penálti marcado por Diego Campillo do Chivas Guadalajara vai certamente figurar por muitos anos na tabela dos mais inusitados da história do futebol.



O milagre, que parece ser disso mesmo que se trata, nesse pais tão católico, aconteceu sábado passado, na partida entre o entre Chivas Guadalajara e Lobos BUAP, da Liga Mexicana Sub-17, já na fase de grandes penalidades, em Guadalaraja. O golo de Campillo abriu o caminho para a vitória por 4-2 da equipa da casa.

A equipa dos Lobos BUAP vencia 1-0. Cabia a Diego Campillo empatar nas grandes penalidades. O jovem respirou fundo e chutou. A bola voou em direção à baliza, bateu fortíssima na trave e subiu tão alto que deixou de se ver no ecrã de televisão. Campillo olhou e desiludido começou a virar as costas, achando que tinha falhado e atirado a bola para fora do campo. Também o guarda-redes dos Lobos BUAP, Carlos Alberto Reza descontraiu, pensando o mesmo.

E foi aqui que a mão de Deus terá dado uma ajudinha. Na descida a bola, toca no chão junto à baliza, salta e entra. Golo!!!! Fica toda a gente pasmada. Incrível.

Veja e reveja a jogada. Não dá para acreditar.

¿SUERTE?



No se pierdan este penal cobrado por Diego Campillo con Chivas ante Lobos en la categoría Sub 17



pic.twitter.com/oxSd16MmKp — Betsabe Rosales (@RastitasRepor) April 6, 2019





