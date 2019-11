O cantor surpreendeu os clientes de um bar na capital do Japão, ao pegar no microfone para cantar Backstreet Boys e até uma das suas músicas.

Video. Ed Sheeran vestido de Pokémon num karaoke em Tóquio

O cantor surpreendeu os clientes de um bar na capital do Japão, ao pegar no microfone para cantar Backstreet Boys e até uma das suas músicas.

De férias no Japão, Ed Sheeran, 26 anos, parece ser fã de uma boa noite de diversão, mas como um simples cidadão.

No fim de semana passado, o cantor esteve num bar de karaoke para ver a Inglaterra jogar a final do Campeonato do Mundo de Raguebi. A sua equipa perdeu contra a África do Sul, mas Sheeran não se deixou afetar e decidiu continuar noite dentro. E não resistiu a pegar no microfone para surpresa das pessoas que estavam no bar.

Vestido com um 'onesie' da personagem Charizard, dos Pokémon, Ed começou por cantar um dos seus temas, 'Galway Girl', mas o momento da noite terá sido a interpretação da música 'I Want It That Way', dos Backstreet Boys.

There might not be much better in this world than @edsheeran singing Backstreet Boys in Tokyo wearing a Pokemon costume. via wagyumafia IG story pic.twitter.com/4DaxLtrZCO — Brandy (@teddys_mug) 3 de novembro de 2019

Recorde mundial

Este ano, a 'Divide Tour' do cantor foi considerada a digressão mais lucrativa de todos os tempos, superando o recorde estabelecido pela banda U2 há oito anos.

Com mais de 240 espetáculos, desde março de 2017 a agosto de 2019, a 'tour' arrecadou cerca de 736,7 milhões de dólares (cerca de 666 milhões de euros), ultrapassando os 735 milhões da banda U2.

Também terá sido a digressão com mais espetadores, num total 8,5 milhões de pessoas em 43 países. O cantor publicou no Instagram um agradecimento a todos aqueles que tornaram o seu sucesso possível.

De momento, Ed Sheran encontra-se numa pausa na carreira que deverá durar 18 meses.