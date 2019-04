Georgina Rodríguez partilhou no Instagram um vídeo do internacional português com a filha Alana Martina.

Video. Cristiano Ronaldo em raro momento de ternura com a filha

O nome de Cristiano Ronaldo não precisa de apresentacões. É considerado um dos maiores atletas de sempre e, esta semana, tornou-se a pessoa com mais seguidores no Instagram (160 milhões).

Nas redes sociais, partilha sobretudo imagens relacionadas com a vida profissional, reservando momentos pontuais para a família. Ronaldo é pai de Cristiano Ronaldo Jr, oito anos, os gémeos Mateo e Eva Maria , um ano e meio, e Alana Martina, um.

No entanto, esta terça-feira, a namorada Georgina Rodríguez partilhou no seu perfil de Instagram um vídeo do internacional português com a filha de ambos, Alana, deixando os fãs derretidos.

Veja o vídeo aqui:









