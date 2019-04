Quando estava a fazer a manobra “olhei pelo espelho retrovisor e vi algo. Pensei logo que tinha atropelado o meu cão”, relata a mulher quando publicou o vídeo nas redes sociais.

Video. Cão salva melhor amigo de morrer atropelado

Quando estava a fazer a manobra “olhei pelo espelho retrovisor e vi algo. Pensei logo que tinha atropelado o meu cão”, relata a dona de um incrível cão “herói” que salvou o seu amigo chihauhau, preso no gelo, do pior destino. Veja o vídeo.

Na gelada cidade de Gaspé, no Canadá, uma mulher leva os seus três cães a passear na floresta coberta de gelo. A dona atira paus e os bichos vão apanhar animadamente.

Dois deles, um de raça border collie e um chihauhau, uma das raças caninas mais pequenas do mundo, começam a brincar à “apanhada” e a correr.

Nessa altura, a mulher dirige-se ao carro, um SUV, entra no carro e começa a fazer marcha atrás, não reparando que o seu chihauhau estava mesmo atrás do veículo, a patinar no gelo sem conseguir caminhar. E o bichinho estava tão concentrado a tentar erguer-se que nem reparou no automóvel a vir em direção a ele.

Nesse instante, e apercebendo-se do perigo em que estava o seu melhor amigo, o cão collie corre velozmente para ele, agarra-o com a boca e salva-o de ser atropelado.

Por isso, nas imagens vê-se a dona dos animais a travar o carro, a sair e a abraçar os dois cães.

O cão collie é uma raça nascida na região da fronteira anglo-escocesa, na Grã-Bretanha, destinada a pastorear gado. Já o chihauhau, é um cão de pequeno porte, originário do México. Este chihauhau, que vive no Canadá tem muita sorte em ter um amigo como o cão collie.

