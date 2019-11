Hoje assinala-se o Dia Mundial do Cinema e as bandas sonoras são uma boa maneira de o celebrar.

Video. As canções mais icónicas dos filmes

Esta terça-feira, 5 de novembro, assinala-se o Dia Mundial do Cinema. Uma oportunidade para celebrar todas as imagens mais marcantes que passaram pelo grande ecrã, mas não só.

Aos filmes estão também associadas músicas que fazem parte do imaginário coletivo e que saltaram do grande ecrã para a realidade, pontuando a banda sonora da vida das pessoas reais.

Escolhemos algumas das canções mais icónicas da sétima arte que passaram também a fazer das pistas de danças, das festas familiares e entre amigos, das compilações românticas ou das playlists de Natal.

Veja os vídeos e embarque nos filmes através das suas músicas:

'(I've Had) The Time of My Life', por Bill Medley e Jennifer Warnes - filme 'Dirty Dancing'

'Comptine d'Un Autre', por Yann Tiersen - filme 'O Fabuloso Destino de Amélie Poulain'



'Can You Feel the Love Tonight', por Elton John - filme 'O Rei Leão' (primeira versão)

'Gangsta's Paradise', por Coolio - filme 'Mentes Perigosas'

'You're The One That I Want', por John Travolta e Olivia Newton-John - filme 'Grease - Brilhantina'

'Footloose', por Kenny Loggins - filme 'Footloose - A Música Está do teu Lado''

Flashdance … What a Feeling', por Irene Cara - filme 'Flashdance'

'Born Slippy', por Underworld - filme 'Trainspotting'

'Misirlou', por Dick Dale & His Del-Tones - filme 'Pulp Fiction'

'Kiss From A Rose', por Seal - filme 'Batman Para Sempre'

'Singin' In The Rain', por Gene Kelly - filme 'Serenata à Chuva'

Stayin' Alive', por Bee Gees - filme 'Febre de Sábado à Noite'

''I Will Always Love You', por Whitney Houston - filme 'O Guarda Costas'

'Lady Marmalade', por Christina Aguilera, Pink, Lil Kim, Mya e Missy Elliott - filme Moulin Rouge!

'My Heart Will Go On', por Céline Dion - filme 'Titanic'

'Love Is All Around', por Wet Wet Wet - filme 'Quatro Casamentos e Um Funeral'

'Goldfinger', por Shirley Bassey - filme '007 Contra Goldfinger'









Ana Tomás