O príncipe William e Kate levaram os filhos mais velhos a assistirem ao seu primeiro jogo de futebol, ao vivo. E o menino vibrou.

Video. A excitação do príncipe George com um golo no estádio

O príncipe William e Kate levaram os filhos mais velhos a assistirem ao seu primeiro jogo de futebol, ao vivo. E o menino vibrou.

Os duques de Cambridge passaram um sábado em família e decidiram fazer um programa diferente: assistir a um jogo de futebol no estádio.

Mas parece ter sido o pequeno príncipe George quem mais se divertiu durante a partida, contagiando os restantes adeptos com o seu entusiasmo.

William e Kate levaram os dois filhos mais velhos, o príncipe George, com seis anos, e a princesa Charlotte, com quatro, para assistirem ao jogo entre o Norwich City e o Aston Villa, o clube do príncipe William.

George e Charlotte foram ver o seu primeiro jogo de futebol no estádio.

Sentado ao lado do pai, George foi visto a celebrar, saltando da cadeira em euforia e com os braços no ar, quando o Aston Villa marcou o quarto golo, num jogo que acabaria com a vitória desta clube por 5-1.

William pede contenção ao filho

Apesar da euforia contagiante de George, William pediu ao filho que contivesse um pouco o entusiasmo - como se vê no vídeo - , não por questões de protocolo real, mas por respeito pelo adversário.

É que afinal os duques de Cambridge estavam sentados num camarote na bancada sul do estádio do Norwich, entre os adeptos desta equipa, que estavam a perder por uma diferença significativa.

William conseguiu a contenção possível numa criança de seis anos que assiste ao seu primeiro jogo num estádio, com um desfile de golos: George continuou a festejar e a pular!