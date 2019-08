Valentina Sampaio é brasileira e acaba de fazer história para a famosa marca de lingerie.

Victoria's Secret contrata primeira modelo transgénero

Valentina Sampaio é brasileira e acaba de fazer história para a famosa marca de lingerie.

Aos 22 anos, Valentina vai ser uma das modelos no catálogo da linha Pink da marca Victoria's Secret, foi anunciado na semana passada.

Não é a primeira vez que a brasileira rompe barreiras na moda. Já se tinha tornado na primeira transgénero a fazer capa para a Vogue francesa. Foi também única transgénero a assinar para a L’Oréal Paris, com apenas 19 anos.

Foto: Vogue

No perfil do Instagram, a jovem que nasceu no Ceará publicou algumas imagens dos bastidores da campanha da linha que aconteceu em junho, em Nova Iorque.

A notícia surge num momento delicado para a marca já que o icónico desfile da Victoria’s Secret Fashion Show foi cancelado. A notícia foi avançada pela modelo Shanina Shaik, em entrevista ao The Daily Telegraph. "Infelizmente, o desfile da Victoria's Secret foi cancelado", disse Shaik.