Victoria’s Secret cancelou o desfile de lingerie mais famoso do mundo

A teimosia em não incluir mulheres ‘reais’ na passerelle, e excluir tamanhos grandes, ditou quebras nas vendas e levou a esta decisão.

Este dezembro os ‘anjos’ não vão desfilar com a mais famosa marca de lingerie do mundo. Aquele que se tornou um dos mais importantes acontecimentos da indústria da moda dos últimos anos foi cancelado, informou ontem, Stuart Burgdoerfer, vice-presidente da L Brands, a quem pertence a marca.



As asas, os acessórios e todo um ‘universo’ de luxo de muitos milhares de euros que envolvia o desfile daquelas que eram tidas como as mais belas modelos, não vão ser vistos em passerelle, pela primeira vez, desde 1995.



Uma nova era

O cancelamento do desfile marca uma nova era da marca, assim entende a L Brands.

"O desfile foi uma parte muito importante da construção do negócio, foi um aspecto importante da Victoria's Secret e uma conquista notável de marketing”, declarou Burgdoerfer, assumindo que está na altura de mudar. “Estamos focados no posicionamento da marca e em novas estratégias de comunicação com os nossos clientes”, frisou Burgdoerfer.









As polémicas relativas à magreza das modelos levaram a uma queda no impacto do desfile e nas vendas da marca que se tem visto obrigada a fechar lojas em todo o mundo.

Sacrifícios em prol da beleza

Os ‘anjos’ da Victoria’s Secret eram tidos como mulheres perfeitas, símbolo de beleza, apresentando-se muito magras na passerelle.

As próprias modelos, depois de deixarem a marca, contavam os exageros e sacrifícios que faziam para atingir aquela figura que impressionava muitas mulheres pelo mundo. A magreza dos anjos tornou-se tema de discussão e de alerta entre especialistas: estes corpos podiam influenciar negativamente jovens que, na ânsia de quererem ficar tão magras como as modelos, poderiam desenvolver doenças de transtorno alimentar.

Desfile só com anjos magros

A marca começou a ser acusada de não retratar as mulheres reais. E o modelo de beleza começou a mudar quando outras marcas integraram número maiores nas suas coleções, como é o caso da Savage X Fendy, coleção de lingerie de Rihanna disponível em todos os tamanhos.

A sociedade estava a mudar. Mas a L Brands não quis alterar o conceito da mais famosa marca de lingerie. Não aceitou colocar mulheres com diferentes pesos e tamanhos na passerelle do mais conhecido desfile de lingerie do mundo. Para a L Brands, os anjos tinham de continuar como sempre foram: muito magros.









"Não, não, acho que não devemos [ter modelos plus size e transsexuais]. Porque não? Porque o desfile é uma fantasia. É um show de entretenimento de 42 minutos”, declarou Edward Razek, diretor de marketing da L Brands, que também possui a Pink, há uns meses atrás.

Fecho de mais de 100 lojas

Por esta teimosia o desfile foi perdendo audiências, dos 9,7 milhões de pessoas que assistiram em 2013 através das redes sociais ou televisão, sobraram 3,3 milhões em 2018.

Teimosias que também se refletiram nas vendas, em queda absoluta, e que obrigaram ao fecho de lojas - 30 em 2018 -, prevendo-se que este ano encerrem mais 53.

Tamanhos irreais para mulheres reais

O problema vai muito além do desfile em si”, considera Ju Ferraz, colunista da Vogue Gent, no Brasil.

“O pior para mim é como, nos dias de hoje, ainda é possível entrar na loja de uma marca desta dimensão, que possui mais de mil endereços, e não encontrar uma lingerie que me sirva. Como pode a Victoria's Secret não compreender as mulheres de hoje? As mulheres têm orgulho dos seus corpos, amam os seus corpos. De que adianta colocar mulheres magras e lindas na passelle se à mulher que estiver a assistir não lhe servir nem o tamanho XL deles? Qual o impacto que gerou então o desfile?”

O fim dos desfiles milionários

Chegou a hora da Victoria’s Secret repensar toda a sua estratégia de negócio e comunicação. E de se atualizar.

Para trás ficam os desfiles milionários, verdadeiros shows de glamour onde brilhavam não só os anjos com lingeries de jóias e penas mas também os artistas do momento. Qual será o próximo golpe de marketing daquela que é tida como a mais famosa arca de lingerie do mundo, agora tão em baixo forma?

