A partir dos 10.000 euros na bagagem, é obrigatório declarar o montante.

Viajar com dinheiro. Há regras e multas para quem as desrespeitar

Se vai viajar do ou para o Luxemburgo ou simplesmente passar pelo país, saiba que há regras quanto ao limite de dinheiro líquido que pode ter na mala. Se o valor foi igual ou superior a 10.000 euros, é obrigado declará-lo à Administração Aduaneira (Administration des Douanes et Accises (ADA), em francês).



De acordo com a informação divulgada no portal Guichet.lu, esta é uma medida de luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento de terrorismo e aplica-se não só ao Luxemburgo, mas também a todos os países da União Europeia.

Pagamentos em dinheiro. Posição do Governo mantém-se Tema foi trazido para debate por Jorge Simões, autor de uma petição pública sobre a matéria.

A declaração não tem qualquer custo. Deve ser remetida às autoridades competentes antes da deslocação. Se se tratar de um envio de dinheiro por correio, é necessário fazer a chamada “divulgação de dinheiro líquido”, que tem de ser assinalada às autoridades, de preferência, antes do envio. Essa notificação pode ser feita por e-mail para cashdeclaration@do.etat.lu, por correio ou presencialmente (no Centre Douanier – Croix de Gaspercih ou no Findel).

E há sanções para quem não respeitar as regras: os agentes da alfândega podem reter o dinheiro e proceder ao ‘procès verbal’, uma sanção prevista no código penal luxemburguês, que, se o Ministério Público assim o entender, poderá levar a consequências. A lei prevê, neste caso, uma multa de 251 a 25.000 euros ou a apreensão do ‘cash’.

Os formulários de declaração, assim como os contactos das entidades competentes estão disponíveis no Guichet.lu.

Poder pagar com ‘cash’. “O meu seguro não tem de saber que comprei uma Coca-Cola ou tabaco” Mais de 4.500 pessoas já assinaram a petição de Jorge Simões. O luso-luxemburguês não é contra pagamentos eletrónicos, mas diz que não poder pagar com dinheiro é um atentado à liberdade. Tema vai ao Parlamento.

O tema do dinheiro vivo foi trazido para debate recentemente por Jorge Simões, que lançou uma petição a defender a inscrição do direito a pagar com 'cash' na constituição. O luso-luxemburguês diz-se preocupado com o fim de notas e moedas, sobretudo por considerar que é uma violação da liberdade individual. Questionado pela Rádio Latina, fonte do gabinete da ministra das Finanças fez saber que a posição do Governo, nesta matéria, não mudou. Pagamentos com dinheiro e eletrónicos deverão por isso continuar a coexistir.

Artigo: Diana Alves | Foto: Pierre Matgé/Luxemburger Wort