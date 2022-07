Viagens de avião e os preços dos combustíveis. Conheça os seus direitos

Se vai viajar de avião e o seu voo for cancelado, saiba que tem direitos. Se o voo partir de um país da União Europeia (UE) e for cancelado pela companhia aérea, seja ela qual for, a transportadora está obrigada a prestar assistência ao passageiro. O mesmo se aplica a voos de países fora da UE operados por companhias europeias.

Se vai viajar de avião e o seu voo for cancelado, saiba que tem direitos. Se o voo partir de um país da União Europeia (UE) e for cancelado pela companhia aérea, seja ela qual for, a transportadora está obrigada a prestar assistência ao passageiro. O mesmo se aplica a voos de países fora da UE operados por companhias europeias.

Num comunicado dirigido à imprensa, a União Luxemburguesa dos Consumidores (ULC) lembra que, naqueles casos, a companhia está obrigada ou a reembolsar o custo do bilhete ou a colocar o passageiro noutro voo, com condições semelhantes às do voo inicial, o mais rapidamente possível ou numa dada que seja conveniente para o passageiro.

No caso do passageiro que precisa de ser colocado noutro voo que o leve ao destino final, a transportadora tem de assegurar refeições, alojamento e transporte de e para o hotel, se o voo não for no mesmo dia.

A ULC sublinha ainda que, em alguns casos, quando o cancelamento não se deve a “circunstâncias excecionais”, o passageiro pode ter direito a uma indemnização suplementar consoante a distância da viagem. O mesmo aplica-se em caso de atrasos significativos.

Se se tratar de um pacote de viagem e a operadora fizer alterações significativas, o cliente tem o direito de não aceitar e de pedir para anular a viagem e ser integralmente reembolsado, sem qualquer custo adicional.

O pretexto dos preços dos combustíveis

A entidade de defesa do consumidor alerta que, no caso de pacotes de viagem, os operadores só podem aumentar os preços alegando a escalada dos preços dos combustíveis em alguns casos: se o contrato entre operador e cliente estipular expressamente essa possibilidade, quer em caso de subida como de descida do preço.

Nessas situações, se houver uma diminuição do preço depois de o contrato ter sido finalizado e antes do início da viagem, o cliente tem direito a uma redução do preço.

Em contrapartida, se os preços dos combustíveis aumentarem, a mexida no preço do pacote de viagem “deve ser notificada ao cliente de forma clara e compreensível, acompanhada de uma justificação e de um cálculo, pelo menos 20 dias antes da partida”, esclarece a ULC. Se o aumento do preço exceder os 8% do preço total do pacote, o viajante pode neste momento rescindir o contrato com o operador, sem custos adicionais, tendo também direito a reaver eventuais despesas já pagas.

Comprar casa. Quais as comunas mais caras e mais baratas do Luxemburgo?

Os preços da habitação continuam a aumentar, mas há comunas onde o metro quadrado custa menos de metade do preço do que nos locais mais caros.

De acordo com o Observatório da Habitação, atualmente, o preço afinado médio nacional por metro quadrado é de 8.344 euros para as casas já construídas, e de 8.887 euros para as que ainda estão em construção.

A cidade do Luxemburgo continua a ser a mais cara do país, segundo os dados analisados entre abril de 2021 e março de 2022. Aqui o preço por metro quadrado médio é de 11.413 para casas existentes e de 13.829 euros para habitações a estrear.

Para casas construídas, a comuna de Winseler oferece valores a menos de metade do preço da cidade do Luxemburgo: 4.877 euros por metro quadrado.

No mercado dos apartamentos novos, ainda em construção, é também no norte do país onde comprar casa é mais barato. São vendidas por menos de metade do preço por metro quadrado do que na capital. A comuna que oferece valores mais baixos é Weiswampach, com um preço de 5.276 por metro quadrado.

Vice-presidente da Comissão Europeia em visita de trabalho ao Luxemburgo

O vice-presidente da Comissão Europeia, responsável pelo Pacto Ecológico Europeu, Frans Timmermans, efetua uma visita de trabalho ao Luxemburgo esta segunda-feira.

Timmermans vai ser recebido pelo presidente do Parlamento, Fernand Etgen, na Câmara dos Deputados às 10h10.

Depois das boas-vindas e da assinatura do livro de visitas, Frans Timmermans vai ser recebido pelos líderes de cada partido e pelos membros de todas as comissões parlamentares.

Jean Asselborn efetua visita de trabalho à Noruega



O ministro dos Negócios Estrangeiros e Europeus, Jean Asselborn, efetua esta segunda-feira uma visita de trabalho a Oslo, a convite da sua homóloga norueguesa, Anniken Huitfeldt.

A visita de trabalho à Noguega vai servir para fazer um balanço das relações bilaterais entre os dois países.

O encontro vai servir também para abordar a guerra na Ucrânia e suas consequências para a Europa.

Os dois governantes vão discutir ainda a agenda da atualidade europeia e internacional.

Tiroteio em Copenhaga provoca três mortos e três feridos em estado crítico

Pelo menos três pessoas morreram e outras três encontram-se em estado crítico na sequência do tiroteio de domingo num centro comercial em Copenhaga, indicou a polícia dinamarquesa.

As três vítimas mortais são um homem na casa dos 40 anos e "dois jovens".

O suspeito do tiroteio, um dinamarquês de 22 anos, foi detido nas imediações do centro comercial, de acordo com a polícia local.

A primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, disse no domingo que o país foi atingido por um "cruel ataque", referindo-se ao tiroteio.

"É incompreensível, comovente, sem sentido. A nossa bela, e geralmente tão segura, capital foi alterada numa fração de segundos", afirmou num comunicado oficial.

Pelo menos três mortos no tiroteio em centro comercial na Dinamarca

Pelo menos três pessoas morreram ontem num tiroteio num grande centro comercial em Copenhaga, de acordo com vários meios de comunicação internacionais

Segundo a Reuters, o tiroteio causou ainda vários feridos. O autor dos disparos, de 22 anos, foi detido. O tiroteio aconteceu no centro comercial Fields, localizado no bairro de Amager, entre o centro da capital e o aeroporto.

Oito agentes dispararam dezenas de vezes contra afro-americano morto nos EUA – polícia

Vídeos divulgados pela polícia de Akron, Ohio, confirmam que oito polícias dispararam dezenas de vezes contra um jovem afro-americano, cuja morte motivou manifestações nesta cidade norte-americana.

Numa conferência de imprensa no domingo, o chefe de polícia de Akron, Stephen Mylett, admitiu que as imagens eram "chocantes" e "difíceis de assistir".

Mylett disse que os agentes tentaram parar o veículo em que Jayland Walker viajava por uma infração de trânsito e, como este não parou, iniciaram uma perseguição de carro.

Durante a perseguição, Walker terá disparado uma vez contra os polícias, algo que a família do jovem nega.

Pouco depois, Walker saiu do veículo e iniciou uma fuga a pé, enquanto os agentes o perseguiam e disparavam, considerando-o uma "ameaça mortal", segundo um comunicado divulgado na terça-feira pela polícia de Akron.

Walker, 25, foi mais tarde declarado morto no parque de estacionamento para o qual havia fugido.

De acordo com a imprensa local, os polícias dispararam mais de 90 balas contra Walker.

Os oito polícias envolvidos na morte foram suspensos administrativamente até ao fim do inquérito judicial.

Pelo menos nove mortos em bombardeamentos na região de Donetsk

Pelo menos nove civis morreram e outros 25 ficaram feridos em bombardeamentos russos nas últimas horas em vários pontos da região de Donetsk, no leste da Ucrânia, disseram esta segunda-feira autoridades locais.

O chefe da Administração Militar Regional de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, disse numa publicação na rede social Telegram que entre os mortos nestes bombardeamentos estão duas crianças.

Exército ucraniano anuncia retirada das suas forças de Lisichansk

A Ucrânia anunciou a retirada das suas forças da cidade de Lisichansk, o último reduto de Kiev na região oriental de Lugansk, pouco depois de Moscovo anunciar a ocupação daquela localidade.

Numa publicação feita ontem nas redes sociais, as autoridades adiantaram que, “depois de intensos combates por Lisichansk, as Forças Armadas da Ucrânia viram-se obrigadas a retirar-se das suas posições e linhas ocupadas”.

Segundo o comunicado, a continuação dos combates pela defesa da cidade teria “consequências fatais”, face à vincada superioridade das forças ocupantes, quer em termos de artilharia, meios aéreos, sistemas de lançamento de mísseis, munições e pessoal.

Num apelo indireto ao Ocidente para acelerar o fornecimento de armas a Kiev, o Estado Maior das Forças Armadas realçou que a “vontade e o patriotismo não são suficientes para o êxito” no combate com o exército russo, sendo necessários “recursos materiais e técnicos”.

Comunas de Boulaide, Sanem e Dippach aderem ao “pacto da convivência”

As comunas de Boulaide, Sanem e Dippach assinaram o "pacto da convivência", conhecido como "Pakt vum Zesummeliewen".

O número de comunas que aderiram a este pacto, em concertação com o Ministério da Família e o sindicato das comunas, Syvicol, sobe para 28.

Durante a assinatura do pacto, a ministra da Família e Integração, Corinne Cahen, sublinhou que os cidadãos têm o direito de ser informados sobre as possibilidades de envolvimento na sua autarquia e lembrou que a convivência intercultural passa também pela partilha de boas práticas.

O "pacto da convivência" foi criado em 2021 e visa "um processo de integração mais dinâmico e plurianual". As comunas comprometem-se a apostar na comunicação, no acesso à informação e na participação de todas as pessoas que residem ou trabalham no seu território.

Luxemburgo volta a testar sirenes de alerta na segunda-feira

O Luxemburgo vai voltar a tocar as sirenes de alerta esta segunda-feira.

No quadro da estratégia nacional do Governo, os testes na rede de sirenes ocorrem a cada primeira segunda-feira do mês, por volta do meio-dia e durante três minutos.

A autarquia da capital lembra que as sirenes são um sinal de alerta à população em caso de perigo nuclear.

Encontrada adolescente que foi dada como desaparecida em Niederkorn

A polícia do Luxemburgo anunciou esta segunda-feira de manhã que Sophie Steffenmünsberg, de 12 anos, que foi dada como desaparecida no sábado, foi encontrada sã e salva em Tétange, no domingo à noite.

A adolescente vive em Niederkon e no sábado saiu de casa e não regressou. O alerta de desaparecimento foi lançado no domingo, mas não passou de um susto.

Cidade do Luxemburgo. Place du Théâtre vai ter uma praia

A Cidade do Luxemburgo vai ter uma praia urbana, bem no centro da capital.

Os responsáveis da autarquia vão inaugurar a praia na Place du Théâtre, na sexta-feira, 8 de julho, a partir das 11h30.

A praia urbana vai ter areia, espreguiçadeiras e guarda-sóis, refere a comuna num curto comunicado.

Colisão de viatura contra uma árvore faz três feridos

O boletim da Corporação Grão-Ducal de Incêndio e Socorro dá conta de dois acidentes envolvendo choques de viaturas contra árvores no domingo.

Um choque de uma viatura contra uma árvore fez três feridos no domingo à tarde em Rollingen, na comuna de Mersch.

A viatura seguia na estrada na rue de Larochette, por volta das 17h55, quando colidiu contra uma árvore. No local estiveram várias equipas de socorro. Não são conhecidos mais pormenores sobre o estado de saúde dos três feridos.

Um outro choque de um carro contra uma árvore foi registado durante a madrugada, por volta das 02h, em Tuntange. O boletim do Corpo Grão-Ducal de Incêndio e Socorro dá conta de um ferido.

Fulham de Marco Silva paga 20 milhões de euros ao Sporting por Palhinha

A transferência do futebolista internacional português João Palhinha para o Fulham vai valer ao Sporting 20 milhões de euros, informou hoje o clube português, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

Palhinha assinou um contrato válido por cinco temporadas com o Fulham, com opção por mais um, naquela que vai ser a sua primeira experiência fora do futebol português, depois de ter estado sempre ligado ao Sporting desde a formação, embora tenha somado alguns empréstimos a outros emblemas da I Liga.

Em Londres, Palhinha vai reencontrar o treinador Marco Silva, na última época assegurou o regresso Fulham à Premier League e conquistou mesmo o Championship.

Futsal/Euro feminino: Ana Azevedo eleita melhor jogadora da fase final

A capitã da seleção portuguesa de futsal feminino, Ana Azevedo, foi considerada a melhor jogadora da fase final da segunda edição do Europeu, após a derrota de Portugal com a Espanha, na final da prova, em Gondomar.

A universal, de 35 anos, apontou o primeiro golo da equipa das ‘quinas’ no jogo decisivo, que acabou empatado a três bolas no final do prolongamento, mas falhou o primeiro remate luso no desempate por grandes penalidades, que foi favorável à detentora do troféu, por 4-1.

A seleção espanhola manteve o pleno do historial da competição, ao voltar a vencer a seleção portuguesa, depois do triunfo na final de 2017, também em Gondomar, por 4-0.

Preço da gasolina baixa e o do gasóleo aumenta

Mudanças nos preços dos combustíveis.

O preço da gasolina vai descer a partir da meia noite e o do gasóleo vai subir.

A gasolina 95 octanas vai baixar 3,1 cêntimos e vai passar a custar 1,847 euros por litro, enquanto que a gasolina 98 octanas vai descer 3,2 cêntimos, atingindo 2,061 euros por litro.

No sentido contrário, o gasóleo vai aumentar 5,3 cêntimos e vai passar a ser vendido a 1,901 euros por litro.

