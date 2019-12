Jessica Athyade, Débora Monteiro e Bárbara Bandeira foram algumas das celebridades que encheram de glamour a passadeira vermelha dos prémios da revista GQ Portugal.

Vestidos pretos e decotes. Os looks das famosas portuguesas em noite de prémios

Os prémios' Men of The Year' ('Homens do Ano', em português), da revista GQ Portugal, foram entregues em Lisboa no último sábado (30) à noite, e apesar de os distinguidos serem sobretudo homens - como indica o nome dos troféus da publicação masculina - foram muitas as celebridades femininas a marcar presença na cerimónia.

Entre elas, estiveram Jessica Athyade, Débora Monteiro, Ana Guiomar e Bárbara Bandeira, que brilharam com looks em que o preto foi a cor dominante e os decotes ousados a tendência na escolha das peças.

Atrizes, cantoras e outras figuras da televisão portuguesa fizeram questão de partilhar nas redes sociais as suas opções para a passadeira vermelha.





Veja, em baixo, a galeria com os looks das celebridades nacionais.

