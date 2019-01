No Kinepolis Kirchberg e no Kinepolis Belval.

Versão portuguesa de “O Regresso de Mary Poppins” nos cinemas nacionais

No Kinepolis Kirchberg e no Kinepolis Belval.

A versão portuguesa do filme “O Regresso de Mary Poppins” está em exibição nas salas de cinema luxemburguesas até finais deste mês. A versão dobrada chegou às salas nacionais no início de dezembro e poderá ser vista, pelo menos, até 20 de janeiro.

Contactada pela Rádio Latina, fonte do grupo Kinepolis adiantou que o filme, na língua de Camões, está a ser difundido duas vezes por semana, uma no Kinepolis Kirchberg (ao sábado) e outra no Kinepolis Belval (ao domingo). No entanto, o grupo aconselha os espectadores a consultarem o programa dos cinemas regularmente, já que a programação é feita e divulgada semana a semana.

A iniciativa é do próprio grupo Kinepolis, sendo que esta é a segunda longa-metragem infantil exibida em língua portuguesa em algumas salas do país. Também o filme de animação “The Incredibles 2: Os Super-Heróis” foi difundido na versão lusa.

A Rádio Latina quis saber se o projeto está a ter sucesso. Sem divulgar números, o grupo adiantou apenas que nenhuma das sessões esgotou ou encheu.

No “O Regresso de Mary Poppins” Emily Blunt veste a pele da famosa ama dos livros de Pamela Lyndon Travers. O musical é uma sequela do filme “Mary Poppins”, de 1964, com Julie Andrews no papel principal.