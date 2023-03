Nas estações de serviço ou nos quiosques de jornais, há um produto relativamente novo que parece estar a instalar-se no Luxemburgo: as saquetas de nicotina. Este produto é principalmente produzido e distribuído por empresas da indústria do tabaco.

Venda de saquetas de nicotina preocupa no Luxemburgo

As também chamadas bolsas de nicotina contêm, como o seu nome indica, nicotina com diferentes sabores que se colocam na boca para serem ingeridas. Não há tabaco nem fumo e a nicotina espalha-se pelo corpo através do sangue. Mas são altamente viciantes e nocivas para a saúde.



É a indústria do tabaco a tentar reabilitar a nicotina. Como não contêm tabaco, como os cigarros, e não são aquecidos, como os cigarros eletrónicos, ‘escapam’ à lei luxemburguesa antitabaco.

A situação preocupa o Centro Nacional de Prevenção dos Vícios e a Fundação Cancro. Sem um enquadramento legal para este tipo de produtos, eles podem ser distribuídos durante eventos, como discotecas e festivais, até sob a forma de amostras gratuitas para ‘angariar’ novos clientes.

A publicidade à volta das saquetas de nicotina alicia os jovens com palavras-chave como “sem tabaco” e “sabores frescos”, dizem as ONG. Por estas razões pedem ao Governo uma ação rápida para incluir este produtos na legislação, reividicando que a adição de aromas seja proibida para limitar a atratividade dos jovens.

