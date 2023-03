Vai haver dinheiro a entrar e a sair. Saiba do que se trata.

Inflação

Vêm aí várias mexidas nos salários e pensões

Vai haver dinheiro a entrar e a sair. Saiba do que se trata.

Nos próximos dois meses, os salários e reformas vão sofrer algumas alterações. A primeira, já neste mês de março, prende-se com a contribuição anual para a Câmara dos Assalariados, organismo de defesa dos direitos de trabalhadores e reformados.



Em causa está uma quantia de 35 euros que sairá de todos os ordenados iguais ou superiores a 300 euros brutos por mês. Para os restantes, a contribuição é de 10 euros, ao passo que as pessoas em formação profissional pagam quatro.

Crédito fiscal de energia substituído pelo ‘index’

A partir de abril, sai de cena o crédito fiscal de energia (crédit d’impôt énergie (CIE), em francês) criado pelo Governo para compensar o adiamento da parcela da indexação salarial de julho passado.

Ao longo de nove meses, trabalhadores e reformados, com salários e pensões inferiores a 100.000 euros por ano, receberam uma compensação mensal de 76 a 84 euros, consoante os rendimentos. Como anunciado na altura, a medida serviu para substituir o ‘index’ adiado.

Ora, como essa tranche será paga em abril, o CIE deixará de cair na conta bancária de trabalhadores, reformados, beneficiários do rendimento de inclusão social (REVIS) e do rendimento para pessoas com deficiência grave (RPGH). A medida compensatória será então substituída pela indexação salarial.

Artigo: Diana Alves | Foto: Getty Images/iStockphoto