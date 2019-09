A família real de Inglaterra vai celebrar mais um casamento já no próximo ano.

Vem aí mais um casamento real britânico. Quem irá casar?

Beatrice, 31 anos, a filha mais velha do príncipe André e de Sarah Ferguson vai casar com o empresário Edoardo Mapelli Mozzi, 36 anos.

A jovem, nona na linha de sucessão ao trono britânico, e Edoardo namoram há 11 meses e o pedido terá acontecido na Itália.



Não foram ainda adiantados mais pormenores sobre a cerimónia, apenas que acontecerá no próximo ano. Os noivos fizeram questão de dizer que "estamos extremamente felizes por podermos partilhar as notícias do nosso recente compromisso. Estamos tão entusiasmados por embarcarmos juntos nesta aventura da vida e mal podemos esperar para nos casarmos".

Mozzi é um multimilionário que fez fortuna com o negócio do imobiliário de luxo. O par conheceu-se em novembro de 2018.



Príncipe André acusado de abuso sexual

Apesar da família real estar em clima de celebração, o pai de Beatrice está a ser acusado de abuso sexual no âmbito do escândalo que envolveu o multimilionário Jeffrey Epstein e a rede de tráfico sexual de menores que terá montado.

O jornal britânico The Daily Mail revelou, em exclusivo, imagens do príncipe André de Inglaterra à porta da mansão do milionário norte-americano, em Nova Iorque. As imagens datam de 6 de dezembro de 2010 e mostram o filho da rainha Isabel II a despedir-se de uma jovem sem, no entanto, sair da casa.

Numa fotografia agora revelada (foto em baixo), o príncipe André aparece com Virginia Roberts, de braço à volta da cintura da jovem e com à vontade. O filho da rainha terá abusado da menor na casa de banho de um quarto da casa, segundo Virginia agora revela: "Ele não foi rude nem nada disso. Eu estava em choque , não podia acreditar que a realeza também estava envolvida".