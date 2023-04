Está aí à porta o mês de maio, o mês com mais feriados no Luxemburgo. Este ano são quatro.

Vem aí maio, o rei dos feriados

No ano passado foram três, mas este ano serão quatro os feriados no Luxemburgo que calham no mês de maio. Isto porque, este ano, o feriado da Segunda-Feira de Pentecostes calha ainda em maio, no dia 29.



Mas o primeiro feriado de maio é já na próxima segunda-feira, dia 1, Dia do Trabalhador. Segue-se depois o Dia da Europa, a 9 de maio (terça-feira).

O terceiro feriado do mês calha no dia 18, Quinta-feira da Ascensão, dia que, no Grão-Ducado, é marcado pela procissão ao santuário de Nossa Senhora de Fátima, em Wiltz.

E, por fim, os trabalhadores – boa parte, pelo menos – voltarão a folgar a 29 de maio, por ocasião da Segunda-feira de Pentecostes.

Já a próxima pausa escolar regressa também em maio. As férias de Pentecostes começam no dia 27 de maio e terminam a 4 de junho.

Artigo: Diana Alves | Foto: Shutterstock