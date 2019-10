O novo livro sai no dia 24 de outubro e apresenta ao mundo uma adolescente como nova heroína da famosa série de BD

Vem aí a Adrenalina, a primeira protagonista feminina de Astérix

Chama-se Adrenalina (ou Adrénaline, na versão original em francês) e é a primeira protagonista feminina (e adolescente) da série Astérix.

O 38º. álbum das aventuras de Astérix conta a história da filha de Vercingétorix, que tal como todas as adolescentes, é, no mínimo, um pouco rebelde.

A nova personagem, que tem uma longa trança ruiva parecida com a da jovem ativista sueca Greta Thunberg, é introduzida no universo da aldeia gaulesa mais famosa do mundo, no ano em que se comemoram os 60 anos de Astérix, e é apresentada já no final deste mês, no livro 'A Filha de Vercingétorix' ('La Fille de Vercingétorix').

Este novo ábum resulta da quarta colaboração entre o argumentista Jean-Yves Ferri e o ilustrador Didier Conrad, uma dupla que continua a imaginar novas aventuras para a banda desenhada (BD) criada por René Goscinny e Albert Uderzo.

Como nasceu a 'A Filha de Vercingétorix'

Numa nota da editora, os autores explicam que começaram por querer "tirar da gaveta o próprio Vercingétorix", mas para evitar conflitos com a História, refere o argumentista, a opção acabou por ser inventar uma descendência para essa personagem.

Neste caso uma filha, que é agora adolescente. "E foi assim que o tema do álbum começou a girar em torno da adolescência...", acrescenta Jean-Ives Ferri. Adrenalina junta-se assim às duas míticas personagens, Astérix e Obélix, numa nova aventura cuja ação volta a ter lugar na aldeia gaulesa, depois de a edição anterior ter levado os dois heróis a Itália, em 'Astérix e a Transitálica'.

Agora, no regresso a Armónia, a chegada de Adrenalina promete pôr a aldeia em polvorosa.

A ideia antiga de personagens femininas

O desejo de Jean-Yves Ferri e Didier Conrad desenvolverem mais personagens femininas com alguma importância no universo desta série de BD, não é de agora.

"Ambos tínhamos vontade de desenvolver personagens femininas até porque, à exceção da Zitinha em 'O Presente de César', não houve adolescentes femininas no Astérix.

"Após 37 títulos, é sempre preferível assuntos e tipos de personagens pouco explorados pelos criadores da série se quisermos encontrar ideias novas e trazer uma certa frescura", afirma o ilustrador.

Adrenalina domina a narrativa como nenhuma outra personagem feminina o tinha feito na série até agora. Ela é realmente a primeira aventureira da série, já que é nela que se baseia toda a aventura deste novo álbum.

Segundo a sinopse da história, esta personagem "é a força motriz que, pelas suas decisões, conduz a ação de uma ponta à outra, chegando por vezes a esgotar Astérix e Obélix, cuja missão consiste em segui-la!"

E, afinal, quem é a Adrenalina?

A chegada de Adrenalina à aldeia não passa despercebida aos seus habitantes e rapidamente a adolescente se converte no objeto de todas as conversas, ou não fosse ela afilha do célebre chefe gaulês Vercingétorix.

Mas Adrenalina é, antes de mais, uma jovem que se vê confrontada com os típicos problemas da adolescência e a desafiante, e por vezes dolorosa, passagem à idade adulta.

Perseguida pelos romanos, ela refugia-se na aldeia dos resistentes gauleses, o único lugar na Gália ocupada que pode garantir a sua proteção. Porém, a sua presença não será propriamente pacífica. É que uma adolescente tão especial como Adrenalina não vai ser fácil de dominar e são muitos os distúrbios que vai provocar, sobretudo com as gerações mais velhas.

A edição portuguesa de 'A Filha de Vercingétorix' é lançada em Portugal, pela ASA, em simultâneo com a edição original francesa, pela Hachette, a 24 de outubro, e com a mesma capa.