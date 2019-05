Pela primeira vez, o ator fica de fora de um dos filmes da saga.

"Velocidade Furiosa". Próximo filme não terá Vin Diesel

Os filmes da saga "Velocidade Furiosa" são um caso de sucesso em todo o mundo. Com oito estreias ao longo de quase 20 anos, o filme ("The Fast and The Furious", na designação original, em inglês) continua a somar aventuras a alta velocidade. Um dos atores mais acarinhados da saga, Vin Diesel não vai participar no spin-off da história: "Velocidade Furiosa: Hobbs & Shaw", que estreia em agosto deste ano.

Mesmo após a morte do ator Paul Walker, em 2013 num acidente de carro, o filme teve novas sequelas para Vin Diesel e companhia, e algumas personagens secundárias que foram ganhando relevo. É o caso de Luke Hobbs (Dwayne Johnson) e Deckard Shaw (Jason Statham), que voltam agora no primeiro spin-off da saga.



Vin Diesel regressa, contudo, para o "Velocidade Furiosa 9" previsto para 2020. O antigo lutador irá contracenar com um outro ex-lutador John Cena, segundo escreve a imprensa especializada. Mas pouco se sabe sobre a nova produção. Será realizada por Justin Lin, que tinha já dirigido o terceiro, quarto, quinto e sexto filme da saga e deverá estrear em abril de 2020.

Por enquanto, poderá ver o novo trailer do spin-off - sem Vin Diesel -, div ulgado recentemente: