O cantor e a modelo casaram-se ontem num resort luxuoso rodeados de convidados famosos, na Carolina do Sul.

Radio Latina 2 min.

Vejas as primeiras imagens do casamento religioso de Justin Bieber com Haley Baldwin

Um ano depois de se casarem, em segredo, pelo civil em Nova Iorque, Justin Bieber, de 25 anos, e Haley Baldwin, de 22 anos, celebraram, ontem à tarde, a sua união religiosa na capela de um resort luxuoso da Carolina do Sul, EUA, rodeados de 200 convidados. Antes da cerimónia houve uma festa descontraída.



Apesar do look rebelde e descontraído ser uma das imagens de marca daquele que é um dos cantores mais famosos do mundo, no dia do seu casamento pela igreja Justin Bieber optou pelo que se vê nas fotos por um fato, camisa branca e laço ao pescoço. E a modelo por um vestido de noiva também clássico, com véu.

Há uns meses seria difícil acreditar que o casal iria conseguir dar este importante passo, devido às crises sucessivas cujo namoro tem atravessado, eles que se conhecem desde a adolescência.

Depois de fases conturbadas de consumos de drogas, de tratamentos de reabilitação e de depressões, Justin Bieber parece ter encontrado na amiga de longa data o seu 'porto seguro'. O cantor já declarou a sua paixão à modelo por diversas vezes nas redes sociais, confessando-se muito apaixonado por ela.

A GRAVARA BOEBOLEJRMSMSMMSMSMDNEEJDKSKSKSKS THE BIEBERS ME FKRKESKAA pic.twitter.com/0voIgBSkf6 — vitor (@sweetenerjosh) October 1, 2019

Resort encerrado para o casamento

A cerimónia decorreu no resort Montage Palmetto Bluff, em Bluffton, Carolina do Sul e contou com a família e os amigos mais chegados Kylie Jenner, Travis Scott, Usher, Ed Sheeran e Jaden Smith.



Houve uma festa antes da cerimónia religiosa mais descontaída a que se seguiu então o casamento na capela Somerset. O copo de água foi servido de seguida e animado pela música do amigo dos noivos Daniel Caesar.

Alguns convidados foram colocando imagens do casamento nas redes sociais onde se pode ver Justin Bieber com um fato impecável e Haley uma noiva linda.

O casamento foi preparado durante meses pelo jovem casal que decidiu alugar mesmo todo o resort para que pudesse ficar à vontade com os seus convidados no dia do seu casamento religioso.

Amigos de infância

No dia da boda Justin Bieber colocou uma fotografia antiga dele e da sua mulher, em adolescentes, com uns 13 ou 14 anos, junto com os pais de Haley, do ator Stephen e Kennya Baldwin. Stephen é irmão dos famosos atores Alec e William Baldwin.

A despedida de solteira de Haley Baldwin foi organizada pela sua melhor amiga, a top model Kendall Jenner. A modelo não pode estar presente no casamento pois está a trabalhar na Semana da Moda de Paris.

Cada convidado recebeu como recordação do casamento uma garrafa de champagnhe Moet & Chandon criada propositadamente para a ocasião.





