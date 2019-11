Atriz Rita Pereira também deslumbrou na passadeira vermelha dos European Music Awards.

Veja os looks dos portugueses nos prémios da MTV

Pelo terceiro ano consecutivo, Rita Pereira representou Portugal na passadeira vermelha dos prémios europeus da MTV.

A atriz portuguesa juntou-se às múltiplas celebridades mundiais que compareceram à festa deste domingo em Sevilha e não passou despercebida.

Numa noite feita igualmente de glamour, animação e alguma excentricidade, Rita Pereira deslumbrou na passadeira vermelha, com o look que escolheu e com a sua simpatia.

A atriz vestiu um conjunto branco de calça e casaco, decotado, com assinatura do estilista português Gonçalo Peixoto, de quem, de resto, já tinha usado um outro modelo na última edição da ModaLisboa.

Quem também deu nas vistas foi Bárbara Bandeira, que apostou num vestido branco curto, com uma saia de corte pronunciado e botas prateadas de cano alto.

Já Fernando Daniel, o vencedor do Best Portuguese Act, usou um look descontraído e totalmente preto. Recorde-se que o cantor atua no Luxemburgo, no próximo ano.

Daniele Venturelli/WireImage

Ana Tomás