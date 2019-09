O quarto vestido foi uma homenagem da apresentadora a Nossa Senhora de Fátima.

Veja os cinco vestidos de luxo de Cristina Ferreira nos Globos de Ouro

O quarto vestido foi uma homenagem da apresentadora a Nossa Senhora de Fátima.

A noite dos Globos de Ouro, da SIC, que decorreu ontem, domingo, foi de Cristina Ferreira. Pela estreia na apresentação desta gala, pela conquista do prémio 'Personalidade do Ano na área do Entretenimento', e pelos cinco vestidos luxuosos e nada discretos que usou ao longo da gala de entrega dos prémios.



Cada visual teve uma história e o último foi uma a revelação de que Cristina Ferreira é uma mulher de fé e Nossa Senhora de Fátima a sua santa de eleição.

Veja os cinco vestidos:

O primeiro look é um vestido ecológico, criado por Micaela Oliveira, e feito com “desperdícios de rolhas de cortiça”.

O segundo é da autoria de Elisa Carvalho, a costureira que ganhou o concurso que decorreu no ‘Programa da Cristina’.

O terceiro vestido com plumas e aplicações de cristais é da autoria do estilista João Rôlo e demorou cerca de 870 horas a ficar pronto.

O quarto vestido criado por Roberto Diz para a apresentadora receber o prémio de 'Personalidade do Ano na área de Entretenimento' é um conjunto todo branco, e que na capa tem uma mensagem: a imagem de Nossa Senhora de Fátima.





Crsitina terminou o discurso, com o globo de ouro nas mãos, a contar do “medo” que a mãe tinha tido dela deixar a TVI e embarcar na aventura da SIC. Mas Cristina disse-lhe: “Quando acreditas consegues, e quando consegues acreditas ainda mais. E eu trago na minha pele, no meu vestido o meu modo de acreditar”. De seguida vira-se de costas para o público e mostra a capa com a imagem da Nossa Senhora de Fátima.





O quinto e último vestido cor-de-rosa todo em plumas é de David Ferreira.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.