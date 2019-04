Mickael Carreira celebrou ontem o seu 33º aniversário e a sua namorada, Laura Figueiredo, ofereceu-lhe um presente muito especial no dia anterior. A apresentadora fez uma tatuagem para homenagear as pessoas mais importantes da sua vida, entre elas o cantor.

Veja o vídeo da namorada de Mickael Carreira a fazer uma tatuagem como prova do seu amor

Na sua conta do Instagram, Laura Figueiredo partilhou o vídeo do momento em que a tatuadora lhe desenha uma borboleta na pele. “Existem histórias que são nossas para sempre, momentos que são especiais sempre; esta tatuagem é um símbolo de homenagem ao meu amor por pessoas e momentos que vão fazer sempre parte da minha história, uns felizes, outros nada felizes, mas que fazem parte de quem sou hoje”, escreve a namorada do cantor na legenda do vídeo, acrescentando que “este pedaço de arte” conta “a minha história literalmente na minha pele". Já nas InstaStories, Laura Figueiredo confessou: "É uma tatuagem muito pessoal, de homenagem a pessoas... das mais importantes da minha vida".



Ontem, a namorada de Mickael Carreira preparou a festa de aniversário do cantor, indo buscar o bolo de aniversário com a filha de ambos, a pequena Beatriz, e de dois anos e decorando a casa. O filho mais velho de Tony Carreira, celebrou o 33º aniversário na companhia da namorada e da filha e mostrou o momento em que apagou as velas nas redes sociais. Ao lado do bolo, estava uma garrafa do famoso champagne Moet Chandon para o brinde.

"Parabéns, meu amor!!! Não é a nossa melhor foto, mas isto somos nós. A sorrir sem filtros nem poses, e com a nossa família feliz na simplicidade de cada momento! Obrigada a todos que fizeram parte e ajudaram a organizar este bocadinho no teu dia. És muito amado!!!", escreveu a namorada de Mickael Carreira, na legenda de outra fotografia da família no dia do aniversário que divulgou nas redes sociais.

