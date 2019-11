A foto foi publicada por Michelle pelo dia de Acção de Graças. Desde 2017 que não partilhavam imagens em família. Recorde-os na Casa Branca.

Veja como estão crescidas as filhas do casal Obama

Quando o pai, Barack Obama, se tornou presidente dos Estados Unidos, em 2009, Sasha tinha apenas 8 anos de idade e a sua irmã Malia, 11 anos. Até 2017, as duas meninas viveram na Casa Branca tendo os seus pais como o casal presidencial mais popular dos últimos anos nos EUA e no mundo. Eles foram a primeira família afro-americana a ocupar aquela mansão.



Nesse ano, a família deixou a mais famosa moradia de Washington, que seria ocupada por Donald Trump, e mudou-se para um bairro de luxo na mesma cidade.

Desde esse ano que os Obama não partilhavam fotografias suas em família, nem apareciam socialmente. Barack Obama tinha deixado de ser presidente dos EUA e a família passou a querer viver como qualquer outra família norte-americana.

Jovens universitárias

Ontem, Michelle Obama, de 55 anos, partilhou uma foto rara do casal com Sasha e Malia, agora com 18 anos e 21, respetivamente com a seguinte mensagem: “Da nossa família para a vossa ‘Feliz Dia de Ação de Graças’”.

A fotografia mostra como as duas jovens estão crescidas e já jovens mulheres.

Enquanto Sasha entrou este agosto para a Universidade de Michigan, Malia está no terceiro ano na Universidade de Harvard. O ano passado decidiu fazer um ano sabático, tendo agora recomeçado os estudos.

Recentemente o pai orgulhoso, de 58 anos, falou sobre as duas filhas, afirmando que “Sasha tem um temperamento mais parecido com o seu, enquanto Malia sai mais à mãe, Michelle”.

Barack confessou ainda que educa cada filha “de modo diferente”, de acordo com as suas “personalidades”, defendendo que lhe parece “errado” a norma de “educar de forma igual” todos os filhos, pois cada um tem as suas características.

Para o ex-presidente dos EUA ser pai é “uma boa lição de liderança”.

O que eles andam a fazer

Quanto aos pais, continuam a ser convidados para conferências e eventos pelo mundo. Michelle Obama publicou este ano o livro “Becoming” que tem sido um enorme sucesso de vendas e durante meses andou em tournée a promover a sua obra.

Este mês, a antiga primeira-dama iniciou começou também a participar ativamente na campanha de apelo ao voto dos cidadãos para as eleições de 2020.

Quanto a Barack Obama está a escrever as suas memórias para as publicar pouco antes das próximas eleições presidenciais e continua a dar conferências pelo planeta.

Acordo com a Netflix

O casal assinou ainda um acordo com a plataforma Netflix para produzir filmes, séries e documentários.

"Esperamos cultivar e ajudar na afirmação de vozes de talento, fontes de criatividade e de inspiração que promovam uma maior empatia e compreensão entre as pessoas", disse Barack Obama.

Paula Santos Ferreira

