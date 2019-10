A cantora britânica está 'desaparecida' deste abril. Agora surgiu animada e muito mais magra numa festa. O seu novo disco pode ser lançado em novembro.

Radio Latina 3 min.

Veja como Adele emagreceu desde que se divorciou

Desde que se separou do marido, em abril, que Adele tem andado “escondida” levando uma vida fora da esfera pública. Mas na quarta-feira à noite decidiu reaparecer para ir ao aniversário do seu grande amigo, o rapper Drake e causou grande sensação, pela sua figura magra, bem distinta da gordinha Adele de outros tempos.

A foto publicada ontem por Adele a dar os parabéns a Drake, com a legenda: "Costumava chorar agora transpiro. Muitos parabéns a uma das pessoas mais queridas e divertidas que conheço".

Já há uns meses Adele tinha surgido mais magra numa fotografia que as Spice Girls divulgaram do grupo com a cantora, quando a banda deu um dos concertos no Reino Unido. Adele que é fã confessa do grupo foi vê-las e não resistiu a publicar uma fotografia na sua conta de instagram.



Na altura, uma das amigas da cantora de ‘Someone Like You’ contou ao jornal britânico ‘Daily Mail’ que Adele tinha decidido perder uns quilos e começado a praticar Pilates.

O exercício e a alimentação cuidada estavam já a surtir efeito. No Verão, a cantora mais rica do Reino Unido, com uma fortuna avaliada em 170 milhões de euros, em 2018 publicou nova fotografia nas redes sociais, mas com a cara tapada. Porém, na imagem centrada no tronco adivinhava-se igualmente que continuava a sua dieta.

Novo foto de Adele no aniversário do Drake.



Armen Keleshian 📸 pic.twitter.com/9r7Ma1SCY3 — Portal Adele Brasil (@portaladelebr) October 24, 2019

Mas ontem, a surpresa foi geral. Embora não contando quantos quilos terá já perdido Adele divulgou ela própria uma imagem do seu rosto no instagram, mas as suas amigas foram colocando outras fotografias com ela nas redes sociais e a mais variada imprensa, do mundo inteiro surgiu de imediato a fazer comparações, com a Adele de outros tempos e a nova Adele.

Gostosa pra caramba, Adele reaparece em fotos da festa de 33 anos de Drake, com novo visual para o comeback do ano. https://t.co/LZVK4JdDVQ pic.twitter.com/MHHkDTE2Wq — BCharts (@bchartsnet) October 24, 2019

Foi em abril deste ano que Adele e Simon Konecki, fundador de uma organização de ajuda humanitária anunciaram que estavam separados, após sete anos de casamento. Desta união nasceu Angelo, de seis anos.

"Adele e seu marido separaram-se", anunciaram Benny Tarantini e Carl Fysh, representantes da cantora, em comunicado. "Ambos estão empenhados em criar o filho juntos e com amor. Como sempre, os dois pedem privacidade e declaram desde já que não vão falar sobre este assunto".

Na altura, a revista People noticiou que o casal (na foto) já não vivia junto há cinco meses, mas só agora tinha decidido anunciar a separação.

Na base da separação terá estado a vida agitada de Adele, entre concertos e tournées.

“Eles tinham muito em comum no início da relação, mas acabaram por se afastar. Ela foi-se tornando cada vez mais famosa, e ele até nem se importava de estar em segundo plano, mas o problema é cada vez havia mais digressões e mais prolongadas e, e os horários de Adele eram muito intensos. E isso causou o afastamento do casal”, contou fonte próxima da cantora ao canal norte-americano ‘E!’

A mesma fonte sublinhou que ambos lutaram para que o casamento desse certo e Simon apoiou-a muito, só que para o fim, perceberam que a relação já não estava mesmo a funcionar”.

Para os dois, o mais importante é o bem estar de Angelo, afirma a mesma fonte.

O novo e breve namorado

Um mês depois de dar início ao divórcio a imprensa anunciava que Adele tinha um novo namorado.

Adele estaria a apaixonar-se pelo seu grande amigo, o rapper Skepta, de 37 anos, ex-namorado de Naomi Campbell.

Em entrevistas, Adele e Skepta já tinham falado publicamente um do outro e da sua amizade.

Em 2016, Skepta contou: "a Adele envia-me mensagens e preocupa-se comigo. Falamos de como as coisas estão".

Só que o namoro não durou muito e cada um acabou por seguir a sua vida, em separado. Desde então, não se conheceu mais nenhuma nova relação à cantora, que continuava afastada da vida social, dos palcos e dos seus fãs. Há quatro anos que Adele não grava nenhum disco.

Adele depois do concerto das Spice Girls.



Pode ser que a festa de Drake tenha sido o início do regresso de Adele. Afinal desde 2018 que a artista está a preparar um novo álbum e os sites internacionais especializados avançam que o novo trabalho deverá ser lançado para o próximo mês. Ficamos à espera.