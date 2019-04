São momentos raros e intimistas da cantora a falar o marido, Jay-Z, a mimar os filhos gémeos, de 22 meses, Rumi e Sir, da filha Blue Ivy a ensaiar com ela, entre outros. Tudo isto nos bastidores de um dos melhores concertos que deu, no Coachella, 2018, que se transformou em documentário. Estreia já dia 17 de abril, no Netflix.

Veja a troca de mimos entre Beyoncé e os filhos nos bastidores do concerto

Os fãs que se preparem. Vem aí uma visão nova e muito especial de Beyoncé. Pelas imagens de doçura que mostra nos bastidores daquele que é considerado um dos seus melhores concertos, o que deu no Festival Coachella, nos EUA, no ano passado, onde pela primeira vez, um artista negro foi cabeça de cartaz: ela.



E antes de subir ao palco e seduzir milhares de fãs noite dentro, em abril passado, Beyoncé ensaiou com os seus músicos, descansou com o marido Jay-Z, brincou e mimou os gémeos de 22 meses, Rumi e Sir, que a acompanharam, bem como a pequena Blue Ivy, de 7 anos. E no trailer de "Homecoming: a film by Beyoncé" que estreia na Netflix, a 17 de abril, vê-se Blue Ivy a ensaiar com a mãe e suas dançarinas, mostrando já que herdou os genes de dançarina.

Claro que não faltam imagens da performance de Beyoncé no Coachella, das músicas eleitas e do ambiente fantástico que sempre se cria nos seus concertos.

Mas para além desta Beyoncé glamorosa e genial artista, o documentário revela a ativista dos direitos dos estudantes negros em que se tornou. Beyoncé quer dar-lhes voz e um lugar na América de hoje. O filme "apresenta um olhar intimista sobre o concerto histórico de Beyoncé no Coachella 2018, que prestou homenagem às faculdades e universidades historicamente negras dos Estados Unidos", refere o comunicado divulgado pela plataforma de streaming.

No concerto no Coachella, todos os dançarinos eram estudantes negros das cinco residências universitárias americanas mais famosas. Em abril do ano passado, Beyoncé fez um donativo de 100,000 dólares (88,600 euros) ao United Negro College Fund, uma organização filantrópica que financia bolsas de estudo para estudantes negros e em escolas e universidades ligadas à comunidade afro-americana.



Ao longo de mais de duas horas, o documentário mostra não só imagens do concerto da artista como também de entrevistas, nas quais fala sobre a visão que teve para o espetáculo.

O trailer lançado mostra o outro lado de Beyoncé. "O que eu realmente quero é ser representante da minha espécie, a espécie humana. Tenho a oportunidade de mostrar o quão amáveis podemos ser, o quão inteligentes e generosos podemos ser. Tenho a oportunidade de ensinar e amar e rir, e sei que quando terminar aquilo que me foi dado como tarefa vão chamar-me para casa. Vou para casa sem qualquer medo ou receio daquilo que acontecerá", palavras da poeta e ativista norte-americana Maya Angelou, falecida em 2014 aos 86 anos, que a cantora escolheu para a voz-off deste documentário.

Novas músicas a caminho

Além "Homecoming", Beyoncé está a trabalhar em novas músicas. Não é um álbum novo, "apenas alguns temas para incluir num álbum deluxe", composto por canções novas e antigas.

Uma das mais famosas artistas mundiais, já vendeu mais de 100 milhões de álbuns a solo, além de outros 60 milhões como membro das Destiny's Child, tornando-a uma das artistas com o maior número de álbuns vendidos desde sempre.

