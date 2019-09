A jornalista Fernanda Câncio contou nas redes sociais que recebeu ameaça de Valete, no fim de semana passado.

Valete ameaça jornalista por causa de video com violência doméstica

A jornalista Fernanda Câncio veio a público acusar o rapper Valete de a ter ameaçado por ela ter discordado do novo tema do músico, "BBF" e do video.

O video da música é alvo de uma grande polémica e de inúmeras críticas, por causa da violência que nele um marido exerce sobre a mulher insultando-a e chegando-lhe a colocar o cano de uma caçadeira na boca. O poema da música também é bastante violento, "ele quer ver a cabra morta", entre outros ataques.

A jornalista diz ainda que não foi a única a sofrer ameaças, que o rapper alegadamente também escreveu mensagens bastante intimidatórias a um homem dizendo que o ia "deixar ensanguentado", depois escreveu ainda à mulher do ameaçado para avisar que iria "dar nos cornos" ao marido.

No twitter, a jornalista escreve: "não posso admitir que alguém com esta dimensão pública ache que pode tentar reduzir pessoas ao silêncio com ameaças de mafioso enquanto faz de grande defensor da liberdade e chama ‘pide’ a quem se atreve a criticá-lo. Não o denunciar seria tornar-me cúmplice da fraude."

ñ posso admitir q alguém c esta dimensão pública ache q pode tentar reduzir pessoas ao silêncio c ameaças d mafioso enquanto faz d grande defensor da liberdade e chama ‘pide’ a quem s atreve a criticá-lo. ñ o denunciar seria tornar-m cúmplice da fraude. https://t.co/j90vVS97rl — fcancio (@fcancio) September 26, 2019

O texto partilhado no blogue "Jugular" conta a troca de mensagens entre ambos. “No sábado 21 de setembro, às 00.37, recebi uma mensagem do rapper Valete, a quem entrevistara para o DN na terça-feira (publicando artigo na quarta), sobre a sua música mais recente. Nessa mensagem, Valete aconselhava-me a ‘conter-me’ no twitter onde, acusava, eu estava ‘numa intifada anti-valete’. E terminava dizendo: ‘Garanto-te que não queres comprar esta guerra.'”, escreveu Fernanda.

Antes da entrevista, a jornalista publicou uma série de 'tweets' em que critica abertamente o rapper. "Confesso total estupefacção com esta música do valete. Um homem que diz isto - ‘Sabendo que os miúdos aprendem hoje muito através do hip-hop,s nós tivéssemos mais mulheres a fazer rap provavelmente até já estávamos mais avançados nesta questão do feminismo’ - faz isto?"

confesso total estupefacção c esta música do valete. 1 homem q diz isto - ‘Sabendo q os miúdos aprendem hoje mto através do hip-hop,s nós tivéssemos + mulheres a fazer rap provavelmente até já estávamos + avançados nesta questão do feminismo’ - faz isto? https://t.co/Tx2l9lDALF — fcancio (@fcancio) September 16, 2019

A entrevista foi entretanto publicada no Diário de Notícias no dia 18 de setembro. “Durante a conversa que tivemos dei-lhe a minha opinião sobre a música e o video, tal como depois da publicação ele me disse que não tinha gostado do artigo. Toda a conversa até essa mensagem na madrugada de sábado tinha sido cordata, entre duas pessoas com opiniões diferentes mas que falam civilizadamente uma com a outra – o normal, portanto.”



‘puta vais sentir a caçadeira enfiada na goela’. a nova canção de valete está a ser acusada de misoginia e glorificação da violência de género. https://t.co/o8akV4gD05 — fcancio (@fcancio) September 18, 2019

Os termos parecem ter mudado. “No sábado tudo mudou. depois de lhe responder à primeira mensagem da forma descrita, valete retorquiu: ‘estás avisada, Fernanda, não te vou avisar segunda vez.’ (…) deixou ainda mais claro o seu intuito: ‘se vacilares vou-te provar bem rápido que não ameaço em vão. assunto encerrado".



Segundo a jornalista, o rapper parece não a ter ameaçado apenas a si. “Depois da ameaça que me dirigiu na tentativa de me calar – o Valete que reivindica toda a liberdade de expressão na sua obra não consegue lidar com a minha liberdade de expressão se usada para criticar essa obra — tive notícia de outra, que está a ser partilhada no Instagram, Facebook e Twitter.”

Ao que parece, não voltaram a falar. "Não voltei a falar com valete, que ainda me enviou, na manhã de sábado, um link de um post no facebook em que alguém que se identifica como mulher acusava as mulheres como eu, que consideram que a música e o vídeo de valete reiteram estereótipos de género e o discurso da misoginia (que aliás se encontra noutras criações dele, como não te adaptes) e banalizam a violência sobre as mulheres, de serem 'pesudofeministas'".

Arte ou apelo à violência?

Na entrevista que deu ao Diário de Notícias, Valete nega que a música e vídeo tenha uma mensagem. "Que mensagem? O que viste ali é um cineasta e um novelista a contar uma história - não há mensagem. Quando faço uma obra há sempre um grupo que não entende. Acho que é um grupo minoritário e geralmente de pessoas preconceituosas em relação ao rap. O preconceito vem dessa coisa de as pessoas quererem perceber o objetivo. A minha arte não é unidimensional, nunca foi. Tenho um fascínio incrível pelo comportamento humano, a psicologia humana. Criei uma personagem machista de propósito."

No entanto, a música não é consensual. No vídeo, um homem surpreende a mulher na cama com o melhor amigo, insulta-a e aponta-lhe uma caçadeira. Acusa-a de viver à custa dele e enfia-lhe o cano da arma na boca, aponta-a também ao amigo. Quando está prestes a disparar, acorda em casa e a mulher diz-lhe "estás todo suado. Vai tomar um banho". Ele vai e o tal amigo sai do armário e foge da casa.

A letra acompanha a ação: "revolta macabra, ele quer ver a cabra morta (...). O esforço que fiz para teres a vida acautelada / Trabalho como um escravo para que não te falte nada (...) Forreta era o que ouvia das tuas bocas / quando fui eu que comprei as tuas joias, as tuas roupas / Puta, cona alargada (...) / Agora vais sentir a sequela / Com a caçadeira enfiada na tua goela / a bala a perfurar a tua traqueia / e o corpo como plateia enquanto a morte fraseia."

Mamadou ba, um dos líderes do SOS RACISMO escreveu no Facebook: "Valete, com o seu percurso e background sabe que retratar a tragédia humana - a violência doméstica é uma tragédia humana- obriga a um maior grau de responsabilidade por parte de uma figura pública que tem consciência da sua capacidade de influência social. Isso mesmo já reconheceu o próprio Valete, há bastante tempo, ao dizer: "Os músicos têm de ter noção que a faixa etária entre os 13 e os 18 anos é muito suscetível de ser influenciada."

Confirma ainda que "os músicos podem influenciar esses jovens, influenciar para tornarem o mundo melhor. Podem criar um novo movimento. Vi e senti isso com o primeiro álbum. (...) Quero mudar o status quo. (...) Para mim, é sempre uma vitória se uma em cada cem pessoas captar a verdadeira mensagem. Se uma delas travar maus comportamentos depois de ouvir aquele som."Este compromisso ético e político de fazer da arte uma arma contra as injustiças e as opressões é um antidoto contra a banalização do mal.Para mim, o artista é indissociável do cidadão e, consequentemente, não se pode alhear da realidade em que vive. Numa sociedade onde o femicídio e a violência misógina são uma realidade quotidiana, qualquer processo artístico que os pretenda retratar, metaforizando criativamente a violência que lhes são inerentes, pode contribuir para a reificação do machismo cultural. Se o artista, no seu processo criativo, não perceber que a sublimação da dor e da violência é um exercício perverso e perigoso, ele vai laborar num terreno pantanoso, com consequências muito nefastas".

Também Sónia Tavares, dos The Gift não gostou da mensagem. “És um tipo tão inteligente, escreves tão bem, fazes tão boa música, mas este vídeo não dá. As crianças também gostam de ti e não vão perceber que este vídeo pode ser um abre-olhos”, escreveu a cantora.

Valete fez questão de responder e pedir-lhe para ter "cuidado com a condescendência, Sónia. Não confundas luta feminista com PIDE. Onde é que está decretado que não se pode fazer ficção com violência? Como fiz em toda a minha vida contei uma boa história, consegui levar para um registo cinematográfico e chegámos a este resultado. É uma boa história e bom cinema. Dissertações sobre homicídio passional, violência doméstica cabem-te a ti. A Sónia e a sua gang da PIDE decretaram agora que não se pode fazer filmes com violência e que não se pode fazer arte sem mensagem. Já agora manda também mensagens ao Scorcese [realizador americano, autor de Taxi Driver, Goddfellas e Casino] quando ele põe maridos traídos a matar esposas nos filmes dele. Esta mensagem é surreal vinda de uma artista como tu”.

A conversa continuou, com Sónia a responder. "Não, querido Valete, era só uma opinião, eu não decreto nada. O meu sobrinho adora-te, tem 11 anos e não percebeu nada. Era só isso. (...) Acima de tudo o meu comentário elogia o teu trabalho. É só o meu ponto de vista. (...) Eu luto contra todo o tipo de Pides, e não o contrário."