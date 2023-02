Para ajudar as pessoas a preparar ou organizar a sua reforma, evitando algumas "armadilhas", o GERO está disponível também para quem fala português.

Luxemburgo

Vai para a reforma? Comece a planear o que quer fazer

Para ajudar as pessoas a preparar ou organizar a sua reforma, evitando algumas "armadilhas", o GERO está disponível também para quem fala português.

A tão esperada fase da reforma é muitas das vezes encarada com alguma incerteza, devido a uma série de mudanças, que envolvem trabalho, vida social, saúde e recursos financeiros.



Para apoiar as pessoas a prepararem-se para entrar nesta fase ou para ajudar a recentrar quem já está reforma, o centro de competências para pessoas idosas, GERO, está também disponível para a comunidade lusófona.

A Rádio Latina ouviu Laura Zuccoli, antiga presidente da ASTI agora reformada e formadora do GERO. Um dos primeiros conselhos que deixa é a preparação, se possível, com a elaboração de uma lista das coisas que se quer e podem ser feitas.

Outro dos conselhos é que as pessoas não esgotem o seu tempo só ao serviço da família, mas que gozem a vida, com passeios e outras atividades, para evitar o stress e a depressão na reforma.

Para ajudar as pessoas a preparar ou organizar a sua reforma, evitando algumas "armadilhas", o GERO está disponível também para quem fala português. Os interessados podem contactar a plataforma através do número de telefone 3604781 ou obter mais informações através do site gero.lu.

O GERO (20, rue de Contern, Itzig) é composto por 14 profissionais de diferentes áreas, como psicologia, gerontologia ou pedagogia e tem largos anos de experiência na organização e realização de congressos e workshops.

