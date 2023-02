O deputado do Partido Pirata, Sven Clement, apresentou queixa contra o Ministério da Saúde por este não divulgar ao Parlamento o conteúdo dos contratos relativos às encomendas de vacinas contra a covid-19.

Radio Latina 12 min.

Atualidade em síntese 23 FEV 2023

Vacinas ‘anticovid’. Deputado luxemburguês apresenta queixa contra Ministério da Saúde

O deputado do Partido Pirata, Sven Clement, apresentou queixa contra o Ministério da Saúde por este não divulgar ao Parlamento o conteúdo dos contratos relativos às encomendas de vacinas contra a covid-19.

O parlamentar Sven Clement quer ver o Governo no banco dos réus. (Foto: Gerry Huberty)

A queixa foi apresentada a 14 de fevereiro, de acordo com a RTL. O deputado baseia a queixa no “parecer Clement” de 2021 que estipula que os deputados devem ter acesso a todos os contratos assinados pelo governo.



Para além disso, segundo o deputado, o Ministério da Saúde está a violar a Constituição que diz que o Executivo não pode assumir acordos plurianuais sem que estes sejam aprovados no Parlamento.

Ora, para Sven Clement foi o que aconteceu, uma vez que continuam a chegar vacinas ao país embora já não haja essa necessidade. Pior ainda, vacinas, já pagas, são destruídas nas próprias farmacêuticas. Uma prova, segundo o deputado, de que o ministério assinou contratos plurianuais, sem consultar o Parlamento.

ANIL reivindica melhores condições de trabalho para os enfermeiros

É preciso melhorar as condições de trabalho das enfermeiras e dos enfermeiros que trabalham no Luxemburgo. A reivindicação da Associação Nacional dos Enfermeiros (ANIL) surge num pacote de medidas que gostaria de ver adotadas, ainda antes das próximas eleições legislativas.

Para a ANIL é importante que estes profissionais de Saúde sintam um alívio da carga laboral e que tenham ajuda em caso de burn-out. Outra reivindicação é que seja encontrado um equilíbrio saudável entre a vida profissional e a vida privada. A criação de um plano de trabalho, elaborado com dois meses de antecedência seria, segundo a associação, uma boa opção.

Para além disso, a ANIL pede ainda que grande parte do trabalho administrativo seja simplificado para os enfermeiros. Elaborar um plano para paliar à penúria de profissionais de Saúde é outra das reivindicações.

Em conclusão, a ANIL sublinha que durante a pandemia os enfermeiros “demonstraram que a sociedade pode contar com eles”. Pôr em prática estas reivindicações só seria justo para o setor, frisa ainda a associação.

Comunais 2023. Embaixador de Portugal no Luxemburgo pede aos portugueses para que “não deixem passar esta oportunidade”

Novo embaixador de Portugal recebido com “simpatia e gentileza” pelo Grão-Duque Na primeira entrevista enquanto embaixador de Portugal no Luxemburgo, Pedro de Sousa Abreu falou aos microfones da Rádio Latina sobre a importância do recenseamento eleitoral, o aumento das exportações de Portugal para o Grão-Ducado e a guerra na Europa.

O novo embaixador de Portugal no Luxemburgo começa a sua missão a poucos meses das eleições comunais, marcadas para 11 de junho.

Na primeira entrevista concedida a um órgão de comunicação social no Grão-Ducado, Pedro de Abreu e Sousa lembra que as autarquias tomam várias decisões que influenciam a vida quotidiana das pessoas e apela aos portugueses para se inscreverem para votar.

Atualmente apenas cerca de 15% de potenciais eleitores portugueses estão inscritos para participar nas eleições.

Comunais 2023 Luxemburgueses e não-luxemburgueses residentes são chamados às urnas no dia 11 de junho de 2023.

As eleições comunais de 11 de junho serão as primeiras eleições no Luxemburgo sem discriminação em termos de participação para votantes, depois da abolição da cláusula de residência de cinco anos para os estrangeiros.

As inscrições nos cadernos eleitorais terminam no dia 17 de abril, ou seja, 55 dias antes das eleições. As pessoas podem inscrever-se presencialmente na sua comuna, online via MyGuichet.lu ou ainda neste fim de semana, no Festival das Migrações.

Comunais 2023. Cidade do Luxemburgo intensifica ações em prol do recenseamento eleitoral dos estrangeiros

A Cidade do Luxemburgo quer informar os residentes estrangeiros sobre a importância de se inscreverem nos cadernos eleitorais. Objetivo: que participem, com o seu voto, nas próximas eleições comunais de 11 de junho.

Capital. Só seis mil estrangeiros estão inscritos para votar nas comunais A Cidade do Luxemburgo tem apenas seis mil estrangeiros inscritos para votar nas eleições comunais. Um número muito baixo comparando com o potencial de 80 mil votantes estrangeiros na capital.

A autarquia enviou uma carta a cerca de 75.000 habitantes estrangeiros da capital para os sensibilizar para a importância do voto. Para além disso, está previsto a abertura excecional do Bierger Center, no sábado, dia 18 de março, entre as 9:00 e as 16:00. Nessa altura, os interessados poderão inscrever-se no local.

Segundo a burgomestre da capital, Lydie Polfer, citada pelo Paperjam, até agora somente 7,6% dos eleitores não-luxemburgueses inscreveram-se nas listas, quando a média no país é de 11,7%.

Adaptação dos escalões. DP contra, LSAP a favor, Déi Gréng aberto

Os sindicatos estão determinados a lutar pela adaptação dos escalões fiscais à inflação. Dizem que isso é indispensável e deverão fazer deste um dos assuntos centrais da tripartida de 3 de março.

OGBL denuncia “seis aumentos de impostos” Dizer que o Governo não aumenta impostos é “indecente”. São palavras da presidente da OGBL, Nora Back, que denuncia “seis aumentos de impostos” levados a cabo pelo atual Executivo.

Do lado do Governo, o DP parece ser contra a medida. A ministra das Finanças, Yuriko Backes, do partido liberal, disse esta semana à RTL que mexer na tabela fiscal neste momento seria “irresponsável”.

Mas, de acordo com a revista Paperjam, essa não será uma posição generalizada no seio da coligação governamental. Citado pela revista, Meris Sehovic, co-presidente do Déi Gréng, mostrou-se mais aberto à medida. Não a encara como uma prioridade, mas diz que os Verdes estão “dispostos a discutir todas as medidas, incluindo essa”.

Já o LSAP é categórico. Em declarações à Paperjam, Yves Cruchten, presidente do grupo parlamentar dos socialistas, assumiu-se a favor da adaptação, frisando que os impostos não podem continuar a aumentar de forma automática.

Ranking. Luxemburgo é o quarto país com melhor qualidade de vida

O Luxemburgo volta a ser citado como um dos melhores países para se viver. Segundo o índice Numbeo 2023, que compara as diferentes estatísticas e padrões de vida do mundo, o Grão-Ducado é o quarto país com melhor qualidade de vida, com 192,9 pontos. O ranking tem em conta fatores como poder de compra, esperança média de vida, segurança, entre outros.

Projeções do FMI. Luxemburgo é o país mais rico do mundo em 2023 O Grão-Ducado volta a ser citado como o país mais rico do mundo, mas agora para o ano de 2023 e segundo a classificação do Produto Interno Bruto (PIB) per capita.

O 'top 10' é liderado pelos Países Baixos (196,7), Dinamarca (194,7) e Suíça (193,4), seguidos pelo Luxemburgo. A lista é ainda composta pela Finlândia, Islândia, Áustria, Oman, Austrália e Noruega.

Quanto ao Luxemburgo, tem como pontos fortes a segurança, a saúde, o bem-estar e a estabilidade política. Já os índices de preços da habitação, o tráfego rodoviário e a poluição são dos melhores.

Caritas Luxemburgo na Ucrânia. “Em Kiev, a vida continua. Em Bucha e Irpin, reina a tristeza”

Se não fossem os cortes de eletricidade, os alertas de ataque aéreo ou o recolher obrigatório às onze da noite, quem passa por Kiev não diria estar na capital de um país em guerra.

Luxemburgo com problemas em comprar armas para enviar para a Ucrânia O Luxemburgo não vai enviar mais as poucas armas que tem para a Ucrânia. Como solução, o ministro da Defesa, François Bausch, ordenou a compra de armas no mercado internacional para ajudar os ucranianos.

Michael Feit, diretor do departamento de cooperação da secção luxemburguesa da Caritas, falou à Rádio Latina a partir da Ucrânia, onde a Caritas continua a a sua missão humanitária. Neste momento, muito do trabalho da ONG no terreno está a ser feito em Bucha e Irpin, que foram palco de um massacre. Aí, Michael Feit diz que reina a tristeza.

Em Bucha e Irpin o cenário é de completa destruição. A Caritas está no terreno para ajudar a reconstruir casas e edifícios.

Linha Aberta/Um ano de guerra. “A UE deve deixar de alimentar o conflito”

Ucrânia em guerra há um ano. Como deve a Europa agir para travar o conflito? Há quem considere que deve deixar de “alimentar esta guerra”.

Sobre a entrada da Ucrânia na NATO, as opiniões dividem-se. Uma coisa é certa: algo tem de ser feito para parar o conflito. Os líderes têm de agir com o coração em vez da cabeça, segundo uma das pessoas com quem falámos.

Fará esta sexta-feira um ano que a Rússia invadiu a Ucrânia. Oiça aqui todas a opiniões de rua, recolhidas pela Rádio Latina no âmbito do programa Linha Aberta.

Luxemburgo emite dívida de três mil milhões de euros

O Grão-Ducado foi mais uma vez aos mercados, onde contraiu um empréstimo obrigacionista de três mil milhões de euros. Segundo o Ministério das Finanças, é uma forma de reforçar a liquidez do Estado, antecipando assim a futura evolução dos mercados, nomeadamente as taxas de juro.

Projeções do FMI. Luxemburgo é o país mais rico do mundo em 2023 O Grão-Ducado volta a ser citado como o país mais rico do mundo, mas agora para o ano de 2023 e segundo a classificação do Produto Interno Bruto (PIB) per capita.

Os três mil milhões de euros estão divididos em duas partes. A primeira tranche, de 1,25 mil milhões de euros, tem uma taxa de 3%, em dez anos. Enquanto a segunda, que é de 1,75 mil milhões, tem uma taxa de 3,25%, em 20 anos.

A dívida pública eleva-se, após este empréstimo, a 21,9 mil milhões de euros, ou seja 26,4% do Produto Interno Bruto (PIB), abaixo do patamar de 30% previsto no programa governamental. Convém no entanto sublinhar que a 10 de julho deste ano, o Luxemburgo deverá reembolsar um empréstimo de dois mil milhões de euros contraído em 2013. O Ministério das Finanças explica que o empréstimo atual também vai servir para reembolsar esse empréstimo antigo.

Plataformas de entrega não respeitam lei laboral do Luxemburgo

Desde a crise sanitária que o mercado das plataformas de entrega de comida ao domicílio cresce no Luxemburgo. São plataformas inspiradas nas grandes empresas intercionais como a Deliveroo ou a UberEats.

Mas a OGBL diz que o trabalhadores do setor estão a ser explorados. A central sindical relata que os empregadores fixam a remuneração dos entregadores apesar de estes serem trabalhadores independentes. Isto é, quem deve fixar o salário é o trabalhador. Esta é uma forma, segundo o sindicato, de explorar os entregadores que, muitas das vezes, já se encontram numa situação precária.

Há falta de regulamentação neste mercado de trabalho online crescente. A Câmara dos Assalariados elaborou uma proposta de lei para regular a situação e a OGBL pede ao Governo para que a adote antes das eleições legistivas de 8 de outubro.

Cargolux avança para conciliação depois de fracasso das negociações de convenção coletiva

As negociações para a renovação da convenção coletiva de trabalho na Cargolux falharam. Como resultado, os sindicatos LCGB e OGBL encaminharam o processo para o gabinete nacional de conciliação.

A empresa luxemburguesa de frete aéreo obteve excelentes resultados nos últimos anos, com um lucro líquido recorde de 768,7 milhões de dólares em 2020, 1,3 mil milhões de dólares em 2021 e um novo ano recorde esperado em 2022.

Os sindicatos referem em comunicado conjunto que os lucros obtidos também se devem aos grandes esforços dos trabalhadores e acusam a direção da Cargolux de falta de justiça ao recusar aumentos salariais e qualquer melhoria sustentável das condições de trabalho.

Escola de condução. Há cada vez mais alunos a chumbar exames

Aumenta a taxa de chumbo dos candidatos a tirar a carta de condução, segundo o ministro da Mobilidade, François Bausch, numa resposta parlamentar. A taxa de chumbo foi de 27,2% nos exames sobre o código da estrada, no ano passado. Em 2013 era de apenas 10,3% e foi sempre inferior aos 20% até 2020.

Relativamente ao exame de condução, a conclusão é a mesma. Em 2022, 47,5% dos candidatos que se apresentaram ao exame obtiveram a carta de condução face aos 48,9% de 2021. Nos dez anos anteriores a 2021, a taxa de sucesso superava os 50%.

A razão pela qual há tanta gente a chumbar nos exames de código e de condução no Luxemburgo não é avançada pelo ministro. Mas François Bausch revela contudo que a maioria dos candidatos falha devido a um “erro grave”. Isso acontece, por exemplo, caso não se respeite um semáforo vermelho ou uma prioridade num cruzamento.

Mais de nove mil trabalhadores abrangidos pelo desemprego parcial em março

Um total de 9.293 trabalhadores vão ser abrangidos pelo regime de desemprego parcial no mês de março, mais 322 do que em fevereiro.

Construção deverá perder 30% dos trabalhadores nos próximos cinco anos O setor da construção também não escapa à penúria de mão de obra com a qual o país se vê confrontado.

O Comité de Conjuntura deu luz verde a 79 pedidos de desemprego parcial relativos ao próximo mês, de um total de 97 solicitações.

O Ministério da Economia refere, em comunicado, que dos 79 pedidos, 59 estão relacionados com problemas de conjuntura e 12 devido a dificuldades estruturais. Oito pedidos estão associados ao vínculo de dependência económica.

Preço da gasolina 98 baixa

A gasolina sem chumbo de 98 octanas vai baixar 2,2 cêntimos a partir da meia-noite.

Este combustível vai passar a custar 1,784 euros por litro.

Uma mulher morre no mundo a cada dois minutos devido a gravidez ou parto

Uma mulher morre a cada dois minutos devido à gravidez ou ao parto, refere um relatório divulgado pela Organização Mundial de Saúde (OMS). O relatório rastreia as mortes maternas à escala nacional, regional e global de 2000 a 2020 e mostra que houve cerca de 287.000 mortes maternas em todo o mundo em 2020.

O diretor-geral da OMS, alertou que os novos dados “revelam a necessidade urgente de garantir que toda a mulher tenha acesso a serviços críticos de saúde antes, durante e após o parto, e que possam exercer completamente seus direitos reprodutivos".

Em 2020, cerca de 70% de todas as mortes maternas registaram-se na África subsaariana. O Luxemburgo não regista óbitos devido a gravidez ou parto desde 2018.

LE: Sporting na Dinamarca para tentar chegar aos oitavos de final

O Sporting tenta hoje atingir os oitavos de final da Liga Europa de futebol, precisando de vencer em casa dos dinamarqueses do Midtjylland, em jogo da segunda mão do play-off de acesso aos 'oitavos'.

Depois de uma exibição menos conseguida na primeira mão - empate em casa 1-1 -, o Sporting tem agora a oportunidade de retificar a imagem deixada e seguir em frente no único objetivo que lhe resta na temporada.

O encontro em Herning está agendado para as 18:45.

O Sporting de Braga, por seu lado, tem hoje de vencer por, pelo menos, quatro golos de diferença, quando defrontar a Fiorentina na segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Conferência Europa.

Depois de terem perdido em casa na primeira mão por 4-0, os 'arsenalistas' deslocam-se a Florença, com a difícil missão de ganhar por quatro golos de diferença, obrigando dessa forma ao desempate no prolongamento ou penáltis, ou ganhando por mais, seguindo dessa forma em frente.

O encontro está agendado para as 21h00.

Textos: Redação Latina | Lusa || Foto: dpa