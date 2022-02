Vacinação obrigatória ainda não está decidida

A decisão sobre a obrigação de vacinação ainda não foi tomada e há várias opções possíveis.

A decisão sobre a obrigação de vacinação ainda não foi tomada e há várias opções possíveis.

Apesar de o Governo estar a preparar um projeto de lei sobre a possibilidade de vacinação obrigatória para maiores de 50 anos e profissionais de saúde, nada ainda está “decidido”.

Citado pelo l'essentiel, o presidente da Comissão parlamentar de saúde, Mars Di Bartolomeo, pede para se dar o tempo necessário e agir com prudência. O antigo ministro da Saúde refere ainda que a situação mudou e que haverá novas discussões. O político socialista defende, por isso, que é importante não decidir à pressa, acrescentando que este debate é mais científico do que político.

Um mês antes, em janeiro, o primeiro-ministro, Xavier Bettel, já tinha manifestado apoio à vacinação obrigatória para maiores de 50 anos e profissionais de saúde, e disse que o Ministério da Justiça estaria a finalizar o projeto de lei sobre esta matéria.

No entanto, apesar do alívio das restrições sanitárias, Paul Wilmes, membro do comité científico que propôs a vacinação parcial obrigatória, refere ao l'Essentiel que a recomendação deverá permanecer. O especialista defende que a vacinação poderá ser útil face a futuras variantes mais virulentas do que a Omicron.

Já o especialista em doenças infecciosas dos Hospitais Robert-Schuman, Gérard Schockmel, lembra que “a decisão sobre a obrigação de vacinação ainda não foi tomada” e que há várias opções possíveis.

Yuriko Backes testou positivo à covid-19

A ministra das Finanças, Yuriko Backes, está infetada com covid-19. A ministra confirmou o resultado com um teste PCR e colocou-se imediatamente em auto-isolamento, avançou o Ministério das Finanças em comunicado.

Backes tem a vacinação completa e vai continuar a exercer as suas funções, mas via teletrabalho.

José Gonçalves tomou posse como vereador em Kayl/Tetange

A comuna de Kayl/Tetange tem uma nova coligação no poder, incluindo um vereador português, isto a um ano das eleições comunais marcadas para 2023.

Depois da recente reviravolta que tirou o poder à coligação LSAP-Os Verdes e entregou-o à aliança CSV-DP, a ministra do Interior, Taina Bofferding, presidiu esta segunda-feira à tomada de posse dos novos governantes locais.

Na origem desta mudança está o conselheiro comunal Marcel Humbert, que deixou o partido LSAP e passou a dar apoio à oposição. Com esta nova aliança, o CSV-DP passou a ter uma nova maioria de sete contra seis assentos do LSAP-Os Verdes.

Jean Weiler, do partido cristão-social (CSV), é o novo burgomestre, enquanto Romain Becker (DP) e José Gonçalves (CSV) são os novos dois vereadores.

José Gonçalves foi o primeiro português a chegar a presidente de uma secção dos cristãos-sociais no Luxemburgo e foi o mais votado nas eleições de 2011 pelo CSV naquela autarquia. Nas últimas eleições comunais, de 2017, foi o segundo mais votado, mantendo o lugar de conselheiro comunal.

José Gonçalves tem 67 anos e nasceu no Algarve. É o dono da escola de condução Theis e foi presidente do clube de futebol do Kayl/Tétange.

Atirar uma beata ao chão poderá custar 145 euros no Luxemburgo

Atirar uma ponta de cigarro ao chão poderá custar em breve 145 euros e fazer o mesmo a um saco poderá custar 250 euros. Estas medidas fazem parte de um projeto de lei que está a ser elaborado para aumentar a punição contra os poluidores.

Atualmente, quem depositar lixo no espaço público deve pagar uma multa que varia entre os 45 euros para um volume inferior a dois litros e os 250 euros no caso de risco de poluição das águas.

Até agora, o montante da coima raramente podia exceder os 250 euros, mas nas situações que cheguem aos tribunais, as pessoas em causa poderão ser multadas com valores entre os 145 e os 1.000 euros, afirmou Simone Dengler, da administração do Ambiente, à RTL.

O Grão-Ducado é o segundo maior produtor de lixo na Europa, depois da Dinamarca, com uma média de dois quilos de resíduos gerados por dia e por habitante em 2020.

François Bausch discute descarbonização dos transportes com homólogos europeus

O ministro da Mobilidade, François Bausch, participa esta terça-feira na reunião informal da União Europeia sobre os transportes, a ter lugar em Paris.

Sob presidência francesa, os ministros europeus vão debater a descarbonização do setor dos transportes, com foco na eletromobilidade e veículos autónomos.

Entre outros temas, François Bausch e os seus homólogos vão ainda trocar pontos de vista sobre os meios para tornar o emprego no setor dos transportes mais atrativo para os trabalhadores e garantir a competitividade dos operadores europeus.

Ucrânia: Sanções da UE incluem Duma e restrições económicas às regiões separatistas

As sanções da União Europeia (UE) à Rússia, hoje propostas aos Estados-membros, abrangem 27 entidades e membros do parlamento russo (Duma), bem como o congelamento de bens de bancos privados russos e restrições económicas às regiões separatistas.

A informação foi avançada à agência Lusa por fontes europeias, que indicaram que o “primeiro pacote de medidas restritivas foi apresentado hoje em COREPER II [Comité de Representantes Permanentes dos Governos dos Estados-Membros da União Europeia]”, abrangendo uma “lista de 27 entidades”, bem como “nomes de membros da Duma”, a câmara baixa da Assembleia Federal da Rússia (parlamento), num total de cerca de 350.

As mesmas fontes especificaram que, no que toca às sanções financeiras, “a Comissão Europeia irá propor restrições às relações económicas da União Europeia (UE) com as duas regiões” separatistas, de Donetsk e Lugansk, estando ainda previsto o “congelamento de bens de dois bancos privados russos”.

Estas sanções – que ainda terão de ser aprovadas pelos Estados-membros – surgem após o Presidente russo, Vladimir Putin, ter assinado, na segunda-feira à noite, um decreto que reconhece as regiões separatistas de Lugansk e de Donetsk, no Donbass (leste), e de ter ordenado a entrada das forças armadas russas naqueles territórios ucranianos numa missão de “manutenção da paz”.

Círculo da Europa. Boletins de voto já começaram a ser enviados

Os votos postais relativos à repetição das eleições legislativas no círculo da Europa já começaram a ser enviados para os eleitores correspondentes, indicou o Ministério da Administração Interna (MAI), esta terça-feira.

Na nota, o ministério português exorta ainda os eleitores a enviar os envelopes até 12 de março.

Tal como da primeira vez, a documentação inclui "um folheto com instruções sobre o processo de votação, o boletim de voto, um envelope verde e um envelope de retorno branco com indicação de porte pago".

Relembre-se que os voto pela via postal será enviado a todos os eleitores que já o tinham feito por esta mesma via nas eleições de 30 de janeiro.

O Ministério sublinha que "só serão considerados válidos os votos que sejam acompanhados por cópia do Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade, colocada fora do envelope verde, que contém apenas o boletim de voto, e dentro do envelope branco de retorno". A ausência desta cópia foi, aliás, um dos motivos que levou à anulação das mesas do círculo da Europa.

