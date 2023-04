Já está disponível a vacina contra a zona que vai ser administrada gratuitamente aos residentes com mais de 65 anos e com debilidade imunológica.

Vacina contra a zona gratuita para maiores de 65 anos

Já está disponível a vacina contra a zona que vai ser administrada gratuitamente aos residentes com mais de 65 anos e com debilidade imunológica.

Após a recomendação do Conselho Superior de Doenças Infeciosas de vacinar os maiores de 65 anos contra a zona, também conhecida como herpes zoster, o Ministério da Saúde garante que os médicos estão a receber o fármaco para depois o administrar aos interessados.



Para ter acesso à vacina contra a zona é preciso contactar o médico de família, sendo que esta é gratuita para as pessoas com mais de 65 anos ou que sofrem de deficiências imunitárias. No entanto, as pessoas entre 50 e 65 anos também se podem vacinar mas deverão pagar a vacina.

A vacinação contra a herpes zoster prevê a administração de duas doses do fármaco com dois a seis meses de intervalo.

A zona é uma doença transmissível causada pelo vírus zoster, o mesmo da varicela, e que provoca alterações localizadas na pele.

Os sintomas começam com dor intensa, podendo surgir alguns dias depois manchas vermelhas ou erupções cutâneas. A sua forma de transmissão é semelhante à da varicela: através do líquido das bolhas na pele ou pelo contacto com objetos contaminados, na primeira semana após o aparecimento de lesões.

Artigo: Susy Martins / Foto: dpa