O incêndio causou um morto e dez feridos, segundo o último balanço das autoridades.

Atualidade em síntese 06 NOV 2022

Vítima mortal do incêndio de Kayl é uma criança de 6 anos

A vítima mortal do incêndio que deflagrou em Kayl, na madrugada de hoje, é uma criança de seis anos de idade, segundo confirmou esta manhã à Rádio Latina fonte da polícia grã-ducal.



As chamas causaram ainda uma dezena de feridos. Alguns sofreram ferimentos graves, de acordo com o balanço divulgado esta manhã pela Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS).

As autoridades falam num incêndio de grande dimensão que deflagrou no primeiro andar de um edifício residencial da rue du Commerce, em Kayl. O fogo mobilizou cerca de 60 operacionais. No local estiveram ainda duas ambulâncias francesas a prestar apoio aos serviços luxemburgueses.

A CDGIS adianta também que já foi colocado à disposição dos familiares das vítimas um serviço de apoio psicológico. O realojamento dos moradores está a ser organizado.

Albânia. Xavier Bettel participa na cimeira UE-Balcãs Ocidentais

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, participa esta terça-feira na primeira cimeira entre a União Europeia (UE) e os Balcãs Ocidentais, a ter lugar em Tirana, capital da Albânia.

O encontro vai servir para abordar as consequências da agressão da Rússia contra a Ucrânia e para intensificar o relacionamento político e estratégico entre as duas partes.

Os governantes vão ainda discutir o reforço da segurança contra a ingerência estrangeira e os desafios colocados pela migração, como a luta contra o terrorismo e a criminalidade organizada.

Xavier Bettel e os outros dirigentes deverão emitir uma declaração conjunta no final da cimeira.

Jovem gravemente ferido após ataque de grupo em Bettembourg

Assalto violento em Bettembourg. A polícia já lançou um apelo a testemunhas para identificar e encontrar os agressores.

A vítima é um jovem, que foi encontrado gravemente ferido no Parque Jacquinot. O assalto ocorreu por volta das 17h30 de sexta-feira, quando o jovem foi atacado por um grupo de cinco a sete jovens, de cara tapada e munidos de uma faca. O grupo roubou as peças de roupa que o jovem vestia e o telemóvel. Sabe-se que este ficou gravemente ferido, mas o seu estado de saúde atual não é conhecido. Após o roubo, os agressores fugiram do local em direção à estação de comboio, de acordo com a polícia.

Quem tiver informações sobre este caso deve contactar a esquadra de Roeserbann.

Mais uma greve na linha Metz-Luxemburgo

A linha Nancy-Metz-Luxemburgo será afetada por mais uma greve, que que vai acontecer entre as sete da noite de hoje e as oito da manhã de quinta-feira.

Se a greve for repartida por três dias, o dia de amanhã será particularmente caótico. Os utilizadores dos caminhos-de-ferro foram avisados da paralisação por e-mail na segunda-feira à tarde.

UE pede reforço de controlos no aeroporto do Luxemburgo

Mais funcionários para realizar controlos fronteiriços e mais formação para detetar documentos falsificados. Estas são duas das mais de 30 recomendações da União Europeia ao Luxemburgo, após uma inspeção que pôs a nu várias falhas nos controlos do aeroporto do Findel. O Conselho Europeu frisou, por exemplo, que o país deve criar "sem demora" um centro de coordenação através do qual possa partilhar dados com outras autoridades.

Bruxelas também pediu ao Luxemburgo que explicasse como iria lidar com a situação caso ocorresse outra "migração ilegal em grande escala", como aconteceu durante a crise migratória em 2015.

Adicionalmente, os guardas de fronteiras no aeroporto têm de obter acesso móvel às bases de dados centrais, e o responsável pela ligação do Luxemburgo com Bruxelas deve poder procurar pessoas numa base de dados de investigações criminais.

Serviços mínimos da greve na TAP abrangem o Luxemburgo

Os serviços mínimos para a greve dos tripulantes de cabine da TAP, marcada para quinta e sexta-feira, abrangem o Luxemburgo.

O Tribunal Arbitral decidiu que terão de ser assegurados vários voos diários em cada dia da greve para vários destinos, incluindo um de ida e volta para o Grão-Ducado.

A TAP disse em novembro, que ia cancelar 360 voos nos dias 08 e 09 de dezembro. A greve deverá afetar cerca de 50.000 passageiros e resultar numa perda de oito milhões de euros em receitas.

Portugal joga com a Suíça por uma vaga nos quartos de final

Portugal defronta hoje a Suíça no último jogo dos oitavos de final do Mundial de futebol, procurando assegurar uma vaga nos ‘quartos’ pela terceira vez na história e 16 anos depois da última qualificação.

Tanto em 1966 como em 2006, a equipa das ‘quinas’ atingiu os quartos de final, sendo que na primeira ocasião a prova ainda não contemplava a realização de oitavos de final. Em ambos os casos, Portugal acabaria por chegar às meias-finais, ficando em terceiro lugar em Inglaterra e em quarto na Alemanha.

A bola do Portugal-Suíça começa a rolar quando por cá forem oito da noite. Horas antes, quando forem quatro da tarde, a Espanha mede forças com Marrocos, sendo que o vencedor irá defrontar portugueses ou suíços na próxima ronda.

Brasil vence Coreia do Sul e encontra Croácia nos 'quartos'

O Brasil qualificou-se ontem para os quartos de final do Mundial de futebol, ao vencer a Coreia do Sul, de Paulo Bento, por 4-1. Após a partida Paulo Bento anunciou que deixará o comando dos sul-coreanos.

Na próxima fase da prova, o Brasil vai defrontar a Croácia, que bateu o Japão no desempate por penáltis (3-1, após o empate a uma bola nos 120 minutos). O Brasil-Croácia disputa-se na sexta-feira.

