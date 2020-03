Em altura de distanciamento social, as atividades sociais ficam restringidas ao mundo online. Mas não tem de ser chato. Ora veja o que pode fazer.

Vá para fora dentro de casa. Museus, concertos e atividades para ver online

Museus com visitas online, concertos gratuitos via redes sociais, aulas de yoga, meditação online. As sugestões surgem dos mais diferentes organismos, numa tentativa de tornar estas semanas de isolamento mais toleráveis.

Portugal, Luxemburgo ou França são exemplos de países que já oferecem atividades para todos os gostos. E sem sair do sofá.

Museus

Google Arts & Culture

O Moma, Museu de Arte Moderna, em Nova Iorque; a Galeria degli Uffizi, em Florença; o Museu do Van Gogh, em Amsterdão; o Museu Nacional Thyssen, em Madrid, e tantos outros, à distância de um clique. O Google Arts & Culture oferece visitas guiadas gratuitas para os amantes de arte. O Mudam Luxemgourg também pode ser visitado virtualmente aqui.

Louvre

A Mona Lisa pode ser apreciada sem filas de turistas a causar ruído. O mais famoso museu do mundo oferece visitas guiadas através do site oficial. A oferta é variada e pode até planear a visita. Dada a dimensão do espaço, pode ir dividindo a visita pelo site em várias vezes.



Concertos





Filmes