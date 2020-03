Em altura de distanciamento social, as atividades sociais ficam restringidas ao mundo online. Mas não tem de ser chato. Ora veja.

Vá para fora cá dentro. Museus, concertos e teatro para ver online

Museus com visitas online, concertos gratuitos via redes sociais, apresentação de peças, etc... As sugestões surgem dos mais diferentes organismos, numa tentativa de tornar estas semanas de isolamento mais toleráveis.

Entre um concerto do Metropolitan Ópera de Nova Iorque, outro da Ana Moura, uma visita ao Museu do Prado ou uma peça de teatro português, os serões culturais podem manter-se.

Museus

Google Arts & Culture

O Moma, Museu de Arte Moderna, em Nova Iorque; a Galeria degli Uffizi, em Florença; o Museu do Van Gogh, em Amsterdão; o Museu Nacional Thyssen, em Madrid, e tantos outros, à distância de um clique. O Google Arts & Culture oferece visitas guiadas gratuitas para os amantes de arte. O Mudam Luxemgourg também pode ser visitado virtualmente aqui. Portugal está na plataforma com cerca de 36 museus, sobretudo da área de Lisboa.

Louvre

A Mona Lisa pode ser apreciada sem filas de turistas a causar ruído. O mais famoso museu do mundo oferece visitas guiadas através do site oficial. A oferta é variada e pode até planear a visita. Dada a dimensão do espaço, pode ir dividindo a visita pelo site em várias vezes.

Concertos

Festival #EuFicoemCasa

A partir desta terça-feira, o Festival #EuFicoemCasa vai oferecer 80 concertos de curta duração, 30 minutos online. Os maiores nomes da música portuguesa fazem parte do cartaz como, por exemplo, Ana Moura, Márcia, Fausto, Capicua, Luísa Sobral, António Zambujo a Pedro Abrunhosa ou Diogo Piçarra, entre muitos outros. Segundo a organização do festival, "a transmissão de cada concerto será feita na conta de Instagram de cada um dos artistas queparticipam na iniciativa ou através da conta de Instagram criada propositadamente para o festival".

Neil Young toca em casa

O cantor vai dar uma série de concertos "ao pé da lareira", que poderão ser vistos pela internet. "Visto que estamos todos em casa, sem sair, vamos tentar fazer um stream da minha lareira, com a minha esposa a filmar. Vai ser uma produção caseira, com algumas canções e um tempinho passado juntos", anunciou o cantor. A informação sobre as datas dos mini-concertos e streaming estão no site oficial.

Metropolitan Opera com concertos diários

A Metropolitan Opera de Nova Iorque anunciou que vai ter disponível para streaming uma ópera por noite. O acesso será grátis. As sessão chamam-se "Nightly Met Opera Streams" começa às 19.30 (00h30 no Luxemburgo) e ficarão disponíveis na página inicial por um dia. Está terça-feira, 17, será exibida La Bohème, de Puccini. Seguem-se Il Trovatore, de Verdi (quarta, 18), La Traviata de Verdi (quinta, 19), La Fille du Régiment de Donizetti (sexta, 20) ou Lucia di Lammermoor de Donizetti (sábado, 21).

General Manager Peter Gelb announced today that in response to the coronavirus pandemic and the cancellation of performances, the Met will offer a nightly series of free web streams that will bring opera to audiences while the house is dark—beginning March 16 at 7:30PM ET. pic.twitter.com/M6QkDSelON — Metropolitan Opera (@MetOpera) March 13, 2020

Cinema e teatro

Medeia liberta três filmes por semana

Em comunicado, a Medeia Filmes informou que vai disponibilizar a partir do dia 17 de março filmes gratuitos no site oficial. A partir de hoje, pode ver o filme do cineasta alemão Wim Wenders, “O Estado das Coisas”. Seguem-se “Paris, Texas” (Quinta, 19 de março) e “Lisbon Story – Viagem a Lisboa” (Sábado, 21 de março).

Teatro aberto apresenta peça na internet

"A Mentira" vai ser divulgada online, no site do Teatro Aberto, quinta-feira, às 22h00. No elenco estão Miguel Guilherme, Joana Brandão, Patrícia André e Paulo Pires. A peça estreou no final de 2018 e foi um sucesso em Portugal.