Vídeo. Veja o trailer do filme "Joker" com Joaquin Phoenix

O filme tem estreia marcada para quatro de outubro.

"Joker", um dos filmes mais aguardados do ano, já tem trailer oficial. Apesar da estreia estar marcada para o final do ano, já é possivel ver algumas imagens de Joaquin Phoenix no papel da personagem icónica.

A longa-metragem é realizada por Todd Phillips e Leonardo DiCaprio, este último que chegou a ser considerado para encarnar o vilão da saga do Batman.

Veja o trailer aqui: