Vídeo. "Top Gun: Maverick" já tem trailer oficial

Filme estreia a junho de 2020.

33 anos depois de "Top Gun: Ases Indomáveis", o piloto Pete "Maverick" (Tom Cruise) regressa às manobras aéreas entre as nuvens. Mais velho, com a carreira estagnada e com o carisma de sempre, Maverick é chamado novamente para uma missão de alto risco.

O filme de 1986 marcou uma geração e catapultou Cruise para a "lista A" de Hollywood. Foi o próprio ator, de 57 anos, que apresentou o trailer da aguardada sequela, "Top Gun: Maverick", perante uma plateia em êxtase de 8 mil pessoas que compareceram na Comic Con, em San Diego.

Tom Cruise apresenta o trailer de "Top Gun 2: Maverick" em San Diego. Foto: Getty Images

"Tudo o que vão ver neste filme é real. Trabalhamos com a Marinha, todos os voos que estão no filme são a sério. Eu quis dar-vos a experiência autêntica do que é estar dentro de um avião", disse o ator, que é conhecido por querer fazer todas as cenas de ação.

Para Cruise, esta é uma obra que vai além do cinema. "Top Gun é sobre competição, sobre família, sobre heroísmo e sobre aviação. É uma carta de amor À aviação".

O filme foi realizado por Joseph Kosinski e conta com o ator Miles Teller na pele do filho de Goose, o fiel companheiro de Maverick. Val Kilmer regressa ao à personagem "Iceman" e o elenco conta também com Jennifer Connelly, Jon Hamm, Lewis Pullman and Charles Parnell.

A estreia está marcada para junho de 2020.

Cartaz "Top Gun: Maverick"