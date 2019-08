"Quem matou Bryce Walker?". Este é o grande mistério por desvendar.

Radio Latina 1

Vídeo. Terceira temporada de "13 Reasons Why" chega este mês à Netflix

"Quem matou Bryce Walker?". Este é o grande mistério por desvendar.

Depois de mais de um ano de espera, chegaram as primeiras imagens da terceira temporada de "13 Reasons Why". A Netflix anunciou que a série estreia a 23 de agosto.

A história de Hannah Baker, a adolescente que se suicidou na primeira temporada, teve um ponto final e a personagem não vai voltar. No entanto, há uma nova morte para investigar em Liberty High: o jovem Bryce Walker. O funeral do aluno, logo no início da temporada, reúne todas as personagens e deixa antecipar que, entre elas, está o assassino.

Numa entrevista à Entertainment Weekly, o produtor e criador Brian Yorkey, disse que "o que aconteceu a Hannah será sempre a primeira premissa da história. O resto da história é sobre como tantos jovens - talvez todos os jovens de hoje - aprendem a curar das coisas que os feriram... para fazer do mundo o que eles querem que seja, não apenas o mundo que estão a herdar ... e acima de tudo, como cuidar uns dos outros".









Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.