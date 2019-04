Novo trabalho é um dueto com Brendon Urie, vocalista dos Panic! At the Disco.

Vídeo. Taylor Swift está de volta com nova música

Depois de entrar na lista das 100 pessoas mais influentes de 2019, elaborada pela revista americana TIME, Taylor Swift surpreende os fãs com o lançamento de um novo single intitulado "Me!". É o primeiro trabalho da cantora desde o lançamento do álbum "Reputation", em 2017, e poderá ser um indício de que há um novo a caminho. A música conta já com quase 30 milhões de visualizações no YouTube em apenas dez horas.

No videoclipe, proliferam as cores do arco-íris e um estilo inspirado nas décadas de 1950 e 1960.

Com apenas 29 anos, a cantora natural da Pensilvânia, nos EUA, é uma das cantoras mais conhecidas da sua geração. Conhecida por compor as suas próprias músicas e não ter medo de transpor para as mesmas as suas experiências pessoais, como ex-relações, é um caso de sucesso. Já vendeu mais de 50 milhões de álbuns e lançou seis discos de originais: Taylor Swift (2006), Fearless (2008), Speak Now (2010), Red (2012), 1989 (2014), e Reputation (2017).