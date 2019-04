Os pequenos gémeos Jacques e Gabriella tem quatro anos mas já correm mundo com os seus pais, Alberto do Mónaco e a princesa Charlene. Veja o vídeo que a princesa fez dos filhos num maravilhoso parque na África do Sul, sua terra natal.

Vídeo. Príncipes do Mónaco com os filhos num safari de sonho

Pelo Natal, os príncipes do Mónaco levaram os gémeos a visitar a terra do pai Natal, a Lapónia, no início do ano, a família foi a Nova Iorque e, em fevereiro, realizou-se uma viagem muito especial para a princesa Charlene: ela levou os seus filhos a conhecer o país onde nasceu e viveu, a África do Sul.



“Senti os meus olhos ficarem cheios de lágrimas. Fiquei emocionada”, contou a princesa quando regressou ao Mónaco. “A África do Sul será sempre a minha casa. Sou muito ligada ao país e desejava que os meus filhos pudessem partilhar esses sentimentos comigo nesta viagem”, disse Charlene para quem foi tão difícil deixar aquele país africano e passar a viver no Grão-Ducado sem ninguém conhecido, no início do noivado.

Nesta viagem estiveram em Joanesburgo, onde festejaram o aniversário do pai da princesa que ali reside e depois visitaram uma reserva de vida selvagem província de Kwazulu-Natal.

Alberto e Charlene fazem questão que os gémeos, de quatro anos, os acompanhem não só nas viagens familiares mas também em alguns programas oficiais. Ainda recentemente, Jacques e Gabrielle receberam com os pais o presidente chinês Xi Jinping e a sua mulher numa visita oficial ao Mónaco. Os meninos são também figuras sempre presentes nas festividades do Grão-Ducados, para alegria dos monegascos.

Feliz ficou o príncipe Alberto, quando, a 14 de março, celebrou o seu 61º aniversário com os seus filhos gémeos. Os meninos apagaram com ele as velas e brincando o príncipe regente do Mónaco disse à revista “People” que os “60 anos são os novos 40”. “Não ouviram dizer?”

O seu presente de aniversário neste ano foi “uma camisola de rugby”. Nesse dia a festa foi só em família e muito intimista. É que o casal está a preparar um grande evento para o verão, juntando os seus dois aniversários. Charlene celebrou os seus 40 anos, em janeiro, e Alberto, os 61 agora. “Happy 100th” será o tema da grande festa.

