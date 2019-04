Vídeo. Polícias salvam recém-nascido de morrer sufocado

Os polícias brasileiros conseguiram salvar um recém-nascido, que se tinha engasgado com leite e deixado de respirar. Perante o olhar dos pais, desesperados, os oficiais reanimaram o bebé, que estava desmaiado, salvando-lhe a vida. Os momentos angustiantes e o final feliz foram gravados pelas câmaras de vigilância da esquadra, em Marília, São Paulo.

Em desespero total, um jovem casal brasileiro entrou no 9º Batalhão, em Marília, São Paulo, com um recém-nascido ao colo, desmaiado e sem respirar, pedindo socorro, que lhe salvassem o filho recém-nascido.



O bebé, de apenas 21 dias, tinha-se engasgado com leite, entrado em paragem respiratória e desmaiado. “A criança chegou inanimada, roxa e sem batimento cardíaco”, recordou o polícia Renato Toroco, citado pelo Correio Braziliense. Segundo este oficial, a mãe entrou a gritar: “Salvem o meu filho!”.

Os cabos Renato Taroco e Robson Thiago de Souza pegaram no bebé e realizaram os procedimentos da manobra de Heimlich (método de desobstrução de vias aéreas superiores) para bebés, salvando-o. Mas não foi fácil. “Tivemos que realizar a manobra três vezes e apenas à terceira tentativa conseguimos reanimá-lo", contou Renato Toroco.

"É uma sensação maravilhosa. Quando senti o seu coração a bater na minha mão, chorei', confessou este polícia herói. De acordo com a corporação, esta é a segunda vez que Taroco salva um bebé, com esta manobra.

Após ser salvo pelos dois policias, o bebé foi encaminhado para o hospital e encontra-se bem de saúde.

Manobra de Heimlich

O que é esta manobra? É uma técnica de primeiros socorros utilizada em casos de emergência por asfixia, ou seja, pela obstrução das vias respiratórias, provocada por um pedaço de comida ou qualquer corpo estranho.

No caso do engasgo ocorrer em bebés com menos de um ano, deve-se primeiro inclinar os pequeninos, de barriga para baixo, com a barriga sobre o braço do adulto, e o tronco do bebé mais baixo que as perninhas. Depois dar cinco palmadas com a base da mão nas costas da criança. Se ainda assim não for suficiente, deve-se virar o bebé de frente, ainda sobre o braço do adulto, e efetuar compressões com os dedos médio e anular sobre o tórax da criança, na região entre os mamilos.

Nesta manobra, utilizam-se as mãos para fazer pressão sobre o diafragma da pessoa engasgada, o que provoca tosse e faz com que o corpo estranho seja expulso. Esta técnica também é utilizada em adultos mas o procedimento é diferente.

Se tiver dúvidas, em casos como este o melhor é telefonar para as emergências médicas.