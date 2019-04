Foi divulgado mais um trailer de "Variações", um filme sobre a vida do cantor português, que estreia dia 22 de agosto.

Vídeo. Novo trailer do filme sobre António Variações

É um dos filmes portugueses mais aguardados em 2019. "Variações" estreia este verão e mostra todo o percurso e transformações de António Variações, até se tornar uma das maiores referências musicais no país. Realizado por João Maia, conta com o ator Sérgio Praia no papel do músico português.

Victoria Guerra, Filipe Duarte, Filipe Albuquerque, Nuno Casanovas, Teresa Madruga e Madalena Brandão também integram o elenco

A produção passou por dois locais marcantes na trajectória de Variações: o clube noturno Trumps, em Lisboa, e o concelho de Amares, em Braga, terra natal.

António nasceu a 1944, viveu em Londres e Amsterdão e abriu a barbearia Baixa Lisboeta, na capital. No entanto, começa a ganhar fama pelo estilo excêntrico e pelas músicas que ficavam no ouvido. Apesar de ter editado apenas dois discos, “Anjo da Guarda” e “Dar e Receber”, as suas canções sobreviveram ao teste do tempo e 44 anos depois, êxitos como “É p´ra amanhã” e “O corpo é que paga” continuam na ponta da língua de muitos.

O músico português morreu em 1984, vítima de uma broncopneumonia, supostamente causada pelo vírus HIV.

Ana Patrícia Cardoso