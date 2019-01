Um objeto celeste de entre 2 e 10kg colidiu com o astro terrestre, num fenómeno filmado pela primeira vez.

Vídeo: Meteorito atinge "Lua vermelha"

De acordo com o astrónomo espanhol Jose M. Madiedo, da Universidade de Huelva, tudo aconteceu na madrugada de domingo para segunda-feira na altura em que a Lua já estava vermelha. Foi a primeira vez que se filmou o impacto de um meteorito neste satélite durante um eclipse, num momento pode ser identificado através de um ponto luminoso na superfície lunar. O fenómeno resulta da passagem do asteróide 3200 Faetonte perto do nosso planeta.



Durante um eclipse lunar, a Terra alinha-se com o Sol e a Lua, (com a Terra no meio). Durante o fenómeno a Lua assume uma cor avermelhada. A colisão aconteceu às 5 horas, 41 minutos e 38 segundos de segunda-feira (hora do Luxemburgo), quando a Lua já estava alinhada com a Terra - a umbra - e tinha assumido a cor avermelhada.



A descoberta aconteceu graças às câmaras de vídeo de alta sensibilidade, que transmitem e gravam as imagens captadas pelos telescópios e que são posteriormente processadas digitalmente. Desta forma, foi possível identificar com exatidão o momento e o ponto de impacto do meteorito.



O eclipse lunar desta semana proporcionou, também, fotografias incríveis nos quatro cantos do globo.Veja a fotogaleria:



O próximo eclipse total da Lua visível na Europa acontece apenas a 16 de maio de 2022. Pelo meio ocorrerão vários eclipses parciais.