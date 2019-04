Nos EUA já lhe chamam “criança prodígio”, os seus vídeos são virais e “emocionantes” e “simplesmente mágicos” como disse a atriz Debra Messing. “Ele é mágico”, frisou.

Vídeo. Menino cego emociona ao piano a cantar Queens

Nos EUA já lhe chamam “criança prodígio”, os seus vídeos são virais e “emocionantes” e “simplesmente mágicos” como disse a atriz Debra Messing. “Ele é mágico”, frisou.

Avett Ray Maness, tem sete anos, nasceu invisual e com um talento muito especial para a música. Este menino de Ohio, EUA, já é considerado uma “criança prodígio” e faz concertos para centenas de pessoas.



No seu canal de Youtube, este menino de sete anos já tem mais de 62 mil subscritores que o seguem fielmente. Avett Ray, nasceu cego de um olho e quase não vê nada do outro. Segundo a sua mãe, Sara Moore, ele sofre de Hipoplasia do nervo ótico, uma doença congénita em que os nervos óticos ficam pouco desenvolvidos, e são eles que enviam as mensagens dos olhos para o cérebro, explicou ao “Washington Post”.

“Tinha Avett dois meses quando o levei ao oftalmologista e ele me deu a notícia”, recordou.

Mas não é esta doença que impede o pequeno Avett Ray de ser o talento que é para a música. Sara Moore conta que desde muito pequenino que bastava ele ouvir uma canção para logo a decorar. Tem um ouvido tão especial que lhe foi muito fácil aprender piano.

A sua versão da Bohemian Rhapsody dos Queens que colocou no canal Youtube já teve mais de quatro milhões de visualizações, desde que a publicou em janeiro. Por causa dela já foi a programas de televisão norte-americanos e já deu concertos para quase mil pessoas, um dos quais para uma festa de estudantes na sua região, em que apareceu em palco, com um lenço na cabeça e um órgão, emocionando o público com a sua atuação.

“Freddie Mercury deve está a sorrir no tumulo ao ouvir este prodígio”, comentou um dos fãs no vídeo de Avett Ray.

