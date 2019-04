Veja o momento incrível em que esta mãe heroína australiana tira o seu filho bebé, de oito meses, e o outro, de cinco anos, do automóvel cheio de fumo, e os arrasta para fora do veículo segundos antes deste explodir, salvando as crianças.

Vídeo. Mãe salva filhos bebés de carro prestes a explodir

“Tive um anjo da guardar a olhar por mim e pelos meus filhos”, escreveu Catherine Mayer, a mãe de Tommy, de cinco meses, e de Hunter, de cinco anos, no Facebook, depois dos momentos de horror que viveu. O carro ficou todo queimado pela explosão.

Tudo aconteceu no final da semana passada. Esta mãe de Canberra, Austrália, estava já a estacionar à porta de casa com os seus meninos quando a bateria do seu automóvel, uma bateria portátil que trazia no banco do lado do condutor, começou a fazer barulho, um “som efervescente”.

“Rapidamente tirei o Tommy e enquanto pegava nele a bateria explodiu e soltou uma quantidade louca de fumo e começou a arder. Corri para tirar também o Hunter do carro. Nessa altura o carro já estava cheio de fumo, e num minuto o meu carro estava todo a arder. Não restou nada dele”, contou a mãe ao “news.com.au”.

A câmara de vigilância do vizinho mostra tudo o que Catherine fez para retirar os filhos, salvando-os de morrer queimados.

“O que aconteceu prova a importância das nossas vidas e que podem acabar de um momento para o outro. São mais importantes do que qualquer bem material. Sou uma pessoa de muita sorte, por isto não ter acontecido enquanto estava a conduzir. Sem pensar, tirei os meninos do carro levando-os para longe do perigo”, escreveu esta mãe, contando que já tinha tido antes problemas com esta bateria. Mas nesse dia não e decidiu levar os meninos ao parque.

Catherine Mayer confessa que enquanto tirava o seu bebé da cadeirinha não percebeu bem a extensão do fumo, mas sentiu que havia uma situação de perigo. “Sinto-me incrivelmente grata por ter tirado os meus bebés”.

