A jovem lusodescendente, Chloé, que vive no sul de França, arrasou na última gala da edição francesa do programa “The Voice”. Tudo Graças à sua interpretação do famoso tema “Lágrima”, na versão de Dulce Pontes, que Chloé escolheu para homenagear as suas origens portuguesas e que lhe valeu a permanência no programa.

Vídeo. Lusodescendente brilha em "The Voice"

Esta canção lembra-lhe as suas “as raízes“, contou a jovem, no programa, salientando que ao cantá-la sabia que ia “emocionar a sua família”, fazê-la feliz.

Nesta prova cega, a jovem de 20 anos, residente numa aldeia de Montpellier, França, conseguiu convencer dois dos três jurados, que voltaram as suas cadeiras para a ver e escutar a sua prestação até ao final.

“Isto é fado, mas não é bem fado, é uma mistura. Tu tens alguma coisa. Foi lindo. Provocou-me uma emoção, porque estava perante alguém que quis fazer algo belo”, comentou Mika, um dos jurados do programa. Todos eles elogiaram Chloé – “cantas “maravilhosamente bem”.

“Foi lindíssimo. Obrigado pela viagem, foi um bonito convite para viajar”, agradeceu a jurada Jenifer. “Parabéns pela excelente interpretação. Eu não me virei, mas quero dizer-lhe o quanto foi linda a sua interpretação” confirmou Julien Clerc, pedindo desculpas por não se ter virado, mas apenas tinha um lugar na sua “equipa”.

E quando Soprano soube que Chloé estava a cantar em português pediu-lhe: “Quero que me ensines português na minha equipa, que eu seja o teu ‘coach’ e que tu sejas o meu”.

O sonho de Chloé é ser cantora mas tem optado por ser cabeleireira para fazer a vontade à mãe. Quem sabe agora pode começar a concretizar esse desejo.

