Numa noite de espetáculo na cidade de Lugansk, na Ucrânia, um arriscado número de circo correu mal para um domador.

Radio Latina 1

Vídeo. Leão ataca domador com circo cheio

Numa noite de espetáculo na cidade de Lugansk, na Ucrânia, um arriscado número de circo correu mal para um domador.

Por pouco, não tinha acontecido o pior a Hamada Kouta, um domador de leões com vários anos de experiência. Numa noite de espetáculo na cidade de Lugansk, na Ucrânia, um dos leões atacou o treinador, de 32 anos, com violência e atirando-o ao chão.

O felino mordeu-o na perna, braço, omoplata e costas, ferindo-o. Tudo isto sob o olhar horrorizado e temeroso do público, em que se encontravam muitas crianças que tinham ido com os pais ver o espetáculo.

“O leão saltou para cima de mim e mordeu-me mas graças a Deus não foi no pescoço”, declarou Hamada Kouta no vídeo com o ataque que circula no Youtube.

Para o domador, comportamento agressivo do leão deveu-se ao stress. Os animais tinham acabado de chegar àquela localidade e tiveram de ir logo atuar. Por isso “estavam sob stress, o que provocou o ataque”, conclui Hamada Kouta.









Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.